Nació en la Argentina, su padre murió cuando tenía 4 meses y ahora es uno de los artistas más queridos en Colombia

El actor, director y productor Miguel Varoni consolidó una destacada trayectoria en la industria del entretenimiento en América Latina. Su historia personal y profesional va desde sus primeros años de vida en la Argentina hasta su consagración como uno de los referentes más populares de la televisión en Colombia.

Miguel Varoni: de su infancia en la Argentina a sus primeros pasos como actor en Colombia

Varoni nació en la Argentina en el seno de una familia ligada al arte. Su padre, el reconocido violinista Américo Belloto, falleció en un accidente cuando el actor era un bebé.

El propio Varoni abordó ese hecho familiar durante una entrevista con la periodista María Camila Díaz publicada en YouTube el 24 de noviembre de 2024. Sobre esa circunstancia de su infancia, contó: “A mi padre no lo conocí porque murió cuando yo tenía cuatro meses”.

Tras la pérdida, su madre, la célebre actriz colombiana Teresa Gutiérrez, asumió su crianza y se mudó años más tarde a Colombia. Según dijo el artista, su progenitora le transmitió valores como la fortaleza de carácter, la disciplina en el trabajo y la capacidad para afrontar los problemas con sentido del humor.

Varoni creció en los estudios televisivos de Inravisión en Bogotá mientras acompañaba a su madre a las grabaciones. Esas vivencias entre cámaras despertaron su vocación artística y su interés por la dirección desde los cinco años de edad.

Pedro el Escamoso: el papel que cambió la carrera de Miguel Varoni

Varoni debutó como actor a los 12 años en la obra Las señoritas Gutiérrez. Más adelante participó en producciones como Las Juanas y La Caponera. Sin embargo, su interpretación del personaje principal en la telenovela Pedro el Escamoso le otorgó el reconocimiento masivo del público.

Ese papel fue un hito en su carrera profesional. Al reflexionar sobre la importancia de esa interpretación, Varoni declaró: “Pedro es como ese amigo que a uno le cambió la vida”.

Miguel Varoni le dio vida al personaje de Pedro, el Escamoso Caracol

El éxito de la telenovela impulsó su residencia en EE.UU. y consolidó su labor como director y ejecutivo en la cadena Telemundo, vínculo que terminó a fines de 2025, tras 22 años, y cuya salida fue confirmada públicamente en enero de 2026..

Asimismo, resaltó el papel de su esposa, la actriz Catherine Siachoque, para gestionar la exposición pública derivada del éxito televisivo. El artista señaló que el respaldo de su pareja le brindó estabilidad para mantener el equilibrio durante los momentos de mayor fama.

Las cirugías estéticas de Miguel Varoni y su particular pedido para parecerse a Maluma

Durante la entrevista con la periodista, el director reveló detalles peculiares sobre su rutina diaria de cuidado estético y su nivel de vanidad personal. Varoni admitió que cuenta con una cantidad de cremas corporales y productos para el cabello superior a la que posee su propia esposa en el hogar.

El actor reconoció su gusto por los procedimientos de belleza y el mantenimiento de su imagen física ante las cámaras. “Yo soy muy vanidoso, lo soy, lo soy”, afirmó.

Además, aseguró que se realizó algunas cirugías estéticas. En ese marco, el productor reveló una particular conversación que mantuvo con su cirujano plástico, el doctor Alan González, antes de una intervención quirúrgica.

Miguel Varoni junto a Sandra Reyes, protagonistas de Pedro el Escamoso Caracol

Según dijo, durante la primera consulta, Varoni le pidió al especialista: “Yo quiero parecerme a Maluma”. Con tono humorístico, el especialista en salud le respondió que buscaría “el mejor resultado posible”. Tras ese procedimiento, Varoni visita periódicamente al cirujano para realizarse retoques estéticos y cuidar su apariencia.