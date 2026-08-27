El director venezolano Gustavo Dudamel se despidió de la Filarmónica de Los Ángeles tras 17 años frente a la orquesta. En su discurso de despedida, reflexionó sobre el papel de la música en los momentos difíciles y cómo, a través de la unión, “podemos disfrutar la belleza”.

El discurso de Gustavo Dudamel tras despedirse de la Filarmónica de Los Ángeles

El director reflexionó sobre su carrera durante su presentación en el Hollywood Bowl el pasado 23 de agosto. Allí, dirigió A Concert for Venezuela, un recital benéfico dedicado a su país natal y a las víctimas de los terremotos del pasado 24 de junio.

El programa incluyó obras y canciones de compositores venezolanos como “Alma Llanera”, más la participación de artistas invitados como Beck, Carlos Vives, Natalia Lafourcade, Meme del Real, Gregorio Nieto, entre otros.

“Qué noche tan maravillosa”, dijo Dudamel al final de la velada. “He pasado los últimos 17 años de mi vida en esta ciudad que me recibió con los brazos muy abiertos y que he llegado a llamar mi hogar”.

Gustavo Dudamel agradeció a cada músico de la orquesta y a la audiencia por las donaciones a Venezuela Instagram/@gustavodudamel

En su discurso, agradeció a la audiencia por sus donaciones destinadas a Venezuela y destacó la importancia de la música en momentos difíciles. “En un mundo que nos divide, los veo cerca el uno del otro”, señaló.

“Es hermoso, porque somos un solo mundo, y cuando estamos unidos podemos ser muy poderosos y disfrutar la belleza”, agregó.

Cómo fue el evento de Gustavo Dudamel en Los Ángeles

Los últimos shows de Dudamel en la Filarmónica de Los Ángeles iniciaron el pasado 21 de agosto con el concierto “La Fiesta de Gustavo”, en el cual dirigió obras de música latina junto a agrupaciones y solistas como Los Tigres del Norte, Lila Downs, Los Panchos y el Mariachi Reyna de Los Ángeles, según Los Angeles Times.

Gustavo Dudamel, músico y compositor: “Cuando estamos unidos podemos ser muy poderosos, podemos disfrutar la belleza”

Dos días después tuvo lugar A Concert for Venezuela, donde presentó adaptaciones orquestales de temas clásicos y contemporáneos, distribuidas de la siguiente manera:

Apertura clásica: la velada abrió con la “Tritsch-Tratsch Polka” de Johann Strauss II.

la velada abrió con la de Johann Strauss II. Beck: interpretó “Lonesome Rider” adaptada para orquesta

interpretó “Lonesome Rider” adaptada para orquesta Carlos Vives: presentó “Solo quiero verte sonreír” y “La tierra del olvido” .

presentó “Solo quiero verte sonreír” y . Natalia Lafourcade: protagonizó uno de los pasajes al cantar “Pajarito colibrí” y un popurrí que incluyó “Alma llanera” y “Hasta la raíz”, acompañada por el coro de niños de la Orquesta Juvenil de Los Ángeles (YOLA, por sus siglas en inglés).

Otro de los invitados especiales fue Chris Martin, líder de Coldplay. Con el acompañamiento de la filarmónica, interpretó “Fix You” y “Viva la Vida”, para luego cantarle a Dudamel “Santa María” en español.

El nuevo rol de Gustavo Dudamel en Nueva York

Tras concluir sus 17 años en Los Ángeles, el compositor de 45 años se traslada a Nueva York para asumir, a partir de la temporada 2026-2027, el cargo de director artístico y musical en la Filarmónica de Nueva York (NY Phi), bajo el título oficial de Tang Music & Artistic Director).

Gustavo Dudamel Leads Us Into Our New Era! —¡Gustavo Dudamel Nos Guía A Nuestra Nueva Era!

A partir del otoño boreal 2026, se convierte en la primera persona de origen latino en liderar la Filarmónica de Nueva York. “¡Gustavo Dudamel nos guía a nuestra nueva era!“, anunció NY Phi en sus redes sociales.

Antes de comenzar su nueva etapa en Nueva York, Dudamel dirigió tanto como invitado como bajo la etiqueta de director designado en temporadas previas.

El 1º de mayo, se celebró una gala en el David Geffen Hall del Lincoln Center para darle la bienvenida oficial a Gustavo Dudamel en la Filarmónica de Nueva York (NY Phi) Richard Shotwell - Invision

El pasado 1º de mayo, se celebró una gala anual de primavera en el David Geffen Hall del Lincoln Center para darle la bienvenida oficial. En el evento, el venezolano dirigió un concierto de 90 minutos con obras de compositores como Modest Mussorgsky, Alexander Scriabin e Igor Stravinsky.