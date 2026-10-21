Ni republicano ni demócrata: Matthew McConaughey, nacido en Texas, reveló a quiénes apoya en las midterms 2026

Matthew McConaughey expresó su postura frente a las elecciones de medio término de Estados Unidos y evitó respaldar a una figura política o a una fuerza partidaria en particular. En cambio, el actor nacido en Texas pidió a los votantes que evalúen las candidaturas independientes como una alternativa para modificar el funcionamiento del Congreso.

Actor de Hollywood cuestiona el dominio de republicanos y demócratas

“Durante años nos han estado diciendo que un voto independiente es un voto perdido. Bueno, una gran pregunta para nuestro tiempo es: ¿qué tal les ha ido con ese voto ‘no perdido’?”, cuestionó McConaughey en un video publicado en sus redes sociales. “No estoy aquí hoy para respaldar a un candidato o a un partido. Estoy aquí respaldando dos cosas: la equidad y la realidad”, agregó.

Matthew McConaughey divide a sus seguidores con su petición de voto independiente para las elecciones del 3 de noviembre

El actor sostuvo que la identidad independiente ocupa un lugar central entre los votantes estadounidenses. A partir de esa premisa, reclamó que quienes no se identifican con ninguno de los dos partidos tengan mayores posibilidades de competir y acceder a cargos legislativos.

“La identidad política número uno en EE.UU. hoy no es la republicana ni la demócrata, es la independiente”, aseguró. “Hay más de nosotros que de cualquiera de los dos partidos. Y aclaremos algo: esto no significa estar a mitad del camino. Independiente es el camino original”, señaló.

El actor aclaró que su propuesta no consiste en crear una tercera fuerza destinada a reemplazar a los partidos existentes. Su objetivo, explicó, es impulsar representantes que puedan actuar sin responder a las estructuras republicana o demócrata y que tengan capacidad para intervenir en las decisiones del Poder Legislativo.

McConaughey también cuestionó las reglas electorales que, según su análisis, restringen la competencia antes de las elecciones generales. Como ejemplo, mencionó que en 2024 el 87% de los escaños de la Cámara de Representantes quedó definido en la práctica durante las primarias partidarias, en las que participó apenas el 7% de los votantes habilitados.

“Para la mayoría de los estadounidenses, la verdadera elección termina antes de presentarse en noviembre, y eso no es competencia, es más bien un entrenamiento interno de un equipo decidiendo la temporada para todos los demás”, argumentó.

El actor texano hizo un firme llamado a los votantes para respaldar a los candidatos independientes officiallymcconaughey

El papel que podrían tener los candidatos independientes en el Congreso

El planteo de McConaughey se centra en la posibilidad de que los representantes sin afiliación a los partidos tradicionales tengan un papel decisivo en la aprobación de leyes. Según argumentó, incorporar entre tres y cinco legisladores independientes a un Congreso dividido podría obligar a republicanos y demócratas a buscar acuerdos para reunir los votos necesarios.

El oriundo de Texas utilizó la experiencia del exsenador Joe Manchin para explicar su argumento. Durante un período en el que el Senado estuvo dividido en partes iguales entre republicanos y demócratas, el voto de Manchin tuvo un peso determinante en distintas decisiones legislativas.

“De nuevo, no estoy respaldando a una organización, sino reintroduciéndonos a la organización original”, aclaró. “Respaldo la equidad de tener esa opción y la realidad de lo que puede lograr”, agregó.

El actor menciona en su video la creación del Independent Leadership Council, una organización impulsada por Manchin y su hija Heather para reclutar, financiar y respaldar candidaturas independientes al Congreso. McConaughey señaló el proyecto como parte del contexto de su mensaje, aunque aclaró que no ofrecía su respaldo formal a esa entidad.

McConaughey insistió en que no pretende indicar a los ciudadanos por quién votar. Su recomendación fue revisar las opciones disponibles en cada distrito, conocer las propuestas de los candidatos y determinar si representan los intereses de los electores.

“Eso es la equidad. Eso es lo que la realidad permite por primera vez en mucho tiempo: no un tercer partido para reemplazar a los otros dos, sino un contrapeso permanente para mantenerlos a ambos honestos”, dijo. “La marca de EE.UU. nunca fue republicana ni demócrata: es independiente”, finalizó.

Las elecciones de medio término en EE.UU. se llevaran a cabo el 3 de noviembre Fotomontaje editado con IA

Las elecciones de medio término y el escenario político

Las elecciones legislativas estadounidenses están previstas para el 3 de noviembre. Estos comicios permitirán renovar los 435 escaños de la Cámara de Representantes y una parte del Senado, en una votación que también será una instancia para medir el respaldo a la gestión del presidente Donald Trump.

Los datos de encuestas muestran una ventaja demócrata en la intención de voto legislativo. Entre los sufragistas probables, el 52% manifestó su preferencia por candidatos demócratas, frente al 44% que optó por republicanos.

El mismo relevamiento señala que el 58% de los votantes registrados prefiere una mayoría demócrata en el Congreso como contrapeso a la administración presidencial, mientras que el 39% se inclina por mantener una mayoría republicana.