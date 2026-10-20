Midterms elections USA 2026: tiemblan los republicanos y la baja aprobación de Trump da ventaja a los demócratas

El bajo índice de aprobación de Donald Trump marca el escenario de cara a las Elecciones de Medio Término, previstas para el 3 de noviembre en Estados Unidos. A dos semanas de la votación, una encuesta nacional publicada el 18 de octubre registró un descenso en el respaldo al presidente y una diferencia de ocho puntos porcentuales entre demócratas y republicanos en la intención de voto para la Cámara de Representantes.

¿Cuánto cayó la aprobación de Donald Trump antes de las Midterms elections USA 2026?

Según una encuesta de The Washington Post, ABC News e Ipsos, solo el 33% de los adultos estadounidenses aprueba la gestión de Trump, mientras que el 66% la desaprueba. Dentro de este último grupo, el 52% expresa un rechazo contundente.

Entre ciudadanos registrados, 58% prefiere mayorías legislativas opositoras que funcionen como contrapeso institucional frente al mandatario Freepik

El nivel de aprobación representa una caída de cuatro puntos porcentuales respecto de julio y de ocho puntos frente al mismo período de 2025. Entre los votantes considerados probables, el respaldo al mandatario alcanza el 38%, frente al 62% que desaprueba su desempeño.

Además, el 72% de los consultados considera que Estados Unidos avanza en la dirección equivocada, cinco puntos más que en abril. El sondeo se realizó entre el 9 y el 13 de octubre, con la participación de 2545 adultos. El margen de error general es de dos puntos porcentuales.

Los demócratas amplían su ventaja en la intención de voto para el Congreso

La medición también muestra un cambio en las preferencias para la Cámara de Representantes. Entre los votantes probables, el 52% respalda a candidatos demócratas y el 44% a republicanos, una diferencia de ocho puntos.

Entre los ciudadanos registrados, la relación es de 50% a 42%. En julio, la ventaja demócrata era de apenas tres puntos. Las diferencias también aparecen al analizar distintos segmentos del electorado:

Votantes seguros de participar o que ya votaron: 56% demócrata y 43% republicano.

Personas que participaron en las elecciones de 2022 y 2024: 51% demócrata y 47% republicano.

Preferencia por un Congreso que controle al presidente: 58% de los registrados prefiere una mayoría demócrata que actúe como contrapeso de Trump, frente al 39% que desea una mayoría republicana que respalde su agenda.

Cómo impacta el costo de vida y la inflación a la imagen de Trump

La situación económica constituye otro de los principales componentes del sondeo. La aprobación de la gestión económica presidencial cayó al 28%, frente al 33% de julio, el 41% de febrero y el 49% registrado en esta etapa de la campaña legislativa de 2018.

Tres de cada cuatro estadounidenses desaprueban el manejo de la inflación y del costo de vida. El 75% califica la economía como regular o mala, mientras que el 25% la considera buena o excelente.

La percepción presenta diferencias partidarias: el 53% de los republicanos evalúa positivamente la economía, frente al 9% de los demócratas y el 16% de los independientes.

Otro resultado indica que el 48% afirma estar económicamente peor que cuando Trump regresó a la Casa Blanca en 2025. Es el porcentaje más elevado registrado para un presidente en esta serie de encuestas desde 1986. Entre esas personas, el 78% respalda a los demócratas para el Congreso.

El costo de la gasolina muestra una variación significativa. En febrero, el 71% la consideraba accesible. En octubre, ese mismo porcentaje sostiene que resulta inaccesible, después de las alteraciones en el suministro y el transporte asociadas con la guerra con Irán. También aumentó la proporción de estadounidenses que considera inaccesibles los alimentos, la atención médica, los servicios energéticos y las salidas a restaurantes.

La guerra con Irán y la política migratoria concentran críticas

Las opiniones sobre las decisiones internacionales y migratorias del gobierno presentan otros indicadores negativos para el presidente. El 65% de los encuestados considera que la intervención militar contra Irán fue un error, mientras que el 68% desaprueba la relación de Trump con los aliados internacionales de Estados Unidos.

Los consultados cuestionan mayoritariamente su política exterior Freepik

En materia migratoria, aproximadamente seis de cada diez personas cuestionan su gestión. Al inicio del segundo mandato, el 50% aprobaba su desempeño en este ámbito. Además, el 56% considera que el mandatario fue demasiado lejos con las deportaciones de inmigrantes indocumentados, frente al 48% que sostenía esa posición en abril de 2025.

El rechazo también aparece entre quienes votaron por Trump en 2024: el 23% desaprueba su desempeño general, el 31% cuestiona su gestión económica y el 38% critica el manejo de la inflación.