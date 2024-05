Quién ganó la inmunidad en Top Chef VIP el martes 28 de mayo: el desafío que complicó a los participantes

Escuchar

Desde su comienzo, Top Chef VIP ha sido una montaña rusa de emociones. En la primera semana, la competencia ya tuvo dos bajas: Mark Tacher, por voluntad propia, y Daniela Castro, por decisión del jurado. El martes se definió quién ganó la inmunidad para asegurarse una plaza en la próxima semana de la competencia culinaria, lo que generó una gran expectativa entre los fanáticos del reality.

Top Chef VIP, en su tercera temporada, ha vuelto a captar la atención del público con su emocionante competencia culinaria. Esta edición comenzó con 20 celebridades, que se enfrentan semana a semana en desafíos cada vez más complicados, con la esperanza de alzarse con el premio de 200 mil dólares. Sin embargo, solo uno de ellos puede ganar la inmunidad cada semana, un beneficio que asegura su permanencia.

Mark Tacher es el primero en abandonar Top Chef VIP Telemundo

En el reciente episodio, el jurado, compuesto por los chefs Belén Alonso, Toño de Livier e Inés Páez, puso a prueba la creatividad y habilidades culinarias de los participantes al desafiarlos a preparar su mejor receta con un ingrediente particular, hígado. Cocinar esta proteína puede ser un reto incluso para chefs experimentados, debido a su fuerte sabor y textura particular.

Los participantes tuvieron 60 minutos para idear y preparar un plato que sorprendiera al exigente jurado. La presión era palpable en la cocina, ya que un buen desempeño no solo significaba la inmunidad, sino también un paso más cerca del codiciado premio final.

Tras una intensa ronda de preparación y cocción, los concursantes presentaron sus platos. Cada uno utilizó su creatividad para resaltar las cualidades de su proteína con la intención de impresionar con combinaciones de sabores y presentaciones únicas. Los jueces evaluaron al considerar la textura, el sabor y la originalidad.

¿Quién ganó la inmunidad en Top Chef VIP?

Entre todos los platos presentados, uno destacó por su innovación y sabor: los “tacos nunca jamás” de Gary Centeno. El costarricense sorprendió al jurado con su ingeniosa combinación de hígado y una salsa de mango, lo que logró un equilibrio perfecto que cautivó los paladares de los jueces.

“Nunca había cocinado hígado”, dijo Centeno antes de presentar su plato. Sin embargo, compartió que tenía una leve noción sobre cómo prepararlo, gracias a las recetas de su madre. Esta inspiración le permitió preparar una propuesta con un sabor excepcional, según las devoluciones de los jueces.

Belén Alonso, Toño de Livier e Inés Páez quedaron impresionados con la presentación y el sabor de los tacos de Gary. La combinación del hígado con la salsa de mango resultó ser una explosión de sabores que resaltó sobre los demás platos. “Creo que hiciste un gran trabajo, estoy muy sorprendido”, comentó de Livier.

¿Qué significa la inmunidad en Top Chef Vip?

Ganar la inmunidad es un gran logro en Top Chef VIP. Este privilegio le asegura a Gary Centeno una semana más en la competencia, dándole una ventaja significativa sobre sus compañeros. Además, su victoria le proporciona un merecido descanso del estrés de ser eliminado en la siguiente ronda.

¿Quién fue el primer eliminado de Top Chef VIP?

La noche del lunes 27 de mayo fue un episodio clave para el reality de Telemundo. En esta instancia, Daniela Castro no logró impresionar a los jueces con su plato y se convirtió en la primera eliminada. Una serie de acontecimientos negativos, desde sus dificultades con el horno hasta no cumplir con el desafío, la convirtieron en la concursante que salió rápidamente de la competencia. “Queridos chefs, ha sido un placer conocerlos. Les agradezco todo, lo bueno, lo malo y sus consejos. Ni modo, me tocó perder”, expresó.

Para la crucial prueba de eliminación, donde se enfrentaron las celebridades que no consiguieron inmunidad en las pruebas anteriores, una misteriosa caja que recibió cada uno se convirtió en el desafío. Dentro estaban los ingredientes necesarios para preparar una chuleta de cerdo. El corte de carne, aparentemente simple, se convirtió en un obstáculo significativo para los concursantes.

Daniela Castro es la primera eliminada de Top Chef VIP Foto Instagram @telemundo

Bajo la evaluación rigurosa de los jueces, los platos de Daniela Castro, Polo Morín, Diana Reyes y Mariana Botas presentaron errores en técnicas y cocción. La chef Páez fue clara en su evaluación: “Queremos platillos con nivel”.

Conocida por sus papeles como villana en telenovelas, Daniela Castro mostró un lado humano y vulnerable al despedirse de Top Chef VIP. “Nunca me imaginé que iba a ser la primera eliminada. Duele, pero no pasa nada, guste o no, estoy eliminada”, lamentó. La presentadora del programa, Carmen Villalobos, hizo oficial su salida con la frase emblemática: “Es momento de que tomes tus cuchillos y abandones las cocinas de Top Chef VIP para siempre”.

Dónde ver Top Chef VIP

De lunes a viernes y los domingos los televidentes podrán disfrutar de la competencia culinaria. La programación comienza a las 19 hs (hora del este) y hay distintas maneras de verlo en vivo. Al igual que La Casa de Los Famosos, la señal que emite este reality gastronómico es Telemundo. Desde su canal los fanáticos podrán seguir de cerca la competencia en tiempo real.

Asimismo, está la opción de descargar la aplicación de Telemundo en el celular, que se encuentra disponible en Google Play Store y Apple Store. Desde allí se puede ver en diferido los distintos episodios a la hora y en el lugar que la persona elija. En la página web TopChefVIP.com, el canal de YouTube @TelemundoEntretenimiento y sus redes sociales de X e Instagram, la producción sube los momentos más icónicos del programa.

