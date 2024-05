Quién se fue de Top Chef VIP este lunes 27 de mayo de 2024

Escuchar

La tercera temporada de Top Chef VIP ha comenzado con una montaña rusa de emociones, desafíos y sorpresas que han mantenido a los espectadores al borde de sus asientos, desde su estreno el 21 de mayo. El pasado lunes, el reality show transmitido por Telemundo despidió a su primer participante: la icónica actriz y cantante mexicana Daniela Castro.

La reciente eliminación no fue el único momento impactante de la primera semana de competencia. El viernes 24 de mayo, el actor Mark Tacher decidió abandonar el show, por lo que se convirtió en la primera baja del certamen de cocina. Sin embargo, la competencia ha continuado de acuerdo a lo previsto. En ese contexto, la salida de Daniela Castro, un nombre de peso en el mundo del espectáculo, ha sorprendido a varios. Incluso a la propia actriz, que no pensaba irse en la primera gala de eliminación.

Daniela Castro es la primera eliminada de Top Chef VIP Foto Instagram @telemundo

¿Quién es la primera eliminada de Top Chef VIP?

La noche del lunes 27 de mayo, fue un episodio clave para Top Chef VIP, lo que marcó la primera eliminación de la temporada. En esta instancia, Daniela Castro no logró impresionar a los jueces con su plato. Una serie de acontecimientos negativos, desde sus dificultades con el horno hasta no cumplir con el desafío, la convirtieron en la concursante que salió rápidamente de la competencia. “Queridos chefs, ha sido un placer conocerlos. Les agradezco todo, lo bueno, lo malo y sus consejos. Ni modo, me tocó perder”, expresó.

Para la crucial prueba de eliminación, donde se enfrentaron las celebridades que no consiguieron inmunidad en las pruebas anteriores, una misteriosa caja que recibió cada uno se convirtió en el desafío. Dentro estaban los ingredientes necesarios para preparar una chuleta de cerdo. El corte de carne, aparentemente simple, se convirtió en un obstáculo significativo para los concursantes.

Bajo la evaluación rigurosa de los jueces Antonio de Livier, Belén Alonso e Inés Páez, los platos de Daniela Castro, Polo Morín, Diana Reyes y Mariana Botas presentaron errores en técnicas y cocción. La chef Páez fue clara en su evaluación: “Queremos platillos con nivel”.

Daniela Castro no pudo cumplir los requisitos del jurado en la gala de eliminación de Top Chef VIP Foto Instagram @telemundo

Conocida por sus papeles como villana en telenovelas, Daniela Castro mostró un lado humano y vulnerable al despedirse de Top Chef VIP. “Nunca me imaginé que iba a ser la primera eliminada. Duele, pero no pasa nada, guste o no, estoy eliminada”, lamentó. La presentadora del programa, Carmen Villalobos, hizo oficial su salida con la frase emblemática: “Es momento que tomes tus cuchillos y abandones las cocinas de Top Chef VIP para siempre”.

Daniela Cardoso agradece al jurado tras convertirse en la primera eliminada de Top Chef VIP Foto Instagram @telemundo

Los jueces, con su enfoque en la calidad y la técnica, han dejado claro que no hay lugar para errores. Cada desafío será una prueba no solo de habilidades culinarias, sino también de resistencia emocional y creatividad bajo presión. Con un premio de 200 mil dólares, las celebridades buscarán sortear cada uno de los desafíos semana tras semana para no convertirse en el nuevo eliminado.

¿Quiénes quedan en Top Chef VIP 3?

Alejandro López: actor colombiano conocido por su participación en diversas producciones de televisión, entre ellas, El señor de los cielos.

Alicia Machado: reconocida actriz y conductora venezolana, fue la primera ganadora de La Casa de los Famosos.

Carolina Tejera: actriz venezolana con una sólida trayectoria en telenovelas de renombre, tanto en su Venezuela natal, como en México y Estados Unidos

Danka Castro: hija de Daniela Castro, la primera eliminada de esta temporada, y actriz que buscará demostrar sus habilidades en la cocina.

David Salomón: diseñador mexicano reconocido por su talento en la moda. Ha vestido a grandes personalidades como Kate Walsh, Eva Longoria, Lucero y Roselyn Sánchez.

Diana Reyes: cantante mexicana con una extensa carrera artística, con más de 30 años de trayectoria.

Niño Prodigio: psíquico y astrólogo dominicano. Su nombre real es Víctor Florencio y es famoso por sus predicciones sobre el futuro en prensa y televisión.

Gary Centeno: actor costarricense con experiencia en diversas producciones y realities.

Ivanna Jiménez: joven integrante del grupo musical LemonGrass.

Jason Romo: actor mexicano conocido por su papel en El señor de los cielos.

José María Galeano: galán español con una exitosa carrera en la actuación. Ha participado en numerosas producciones incluyendo La Doña (2016) y José José, el príncipe de la canción (2018), entre otras.

José Luis “El Puma” Rodríguez: cantante venezolano de renombre internacional con más de cuatro décadas en la música.

Mariana Botas: actriz mexicana y conductora del podcast Envinadas.

Natalia Juárez: actriz y creadora de contenido mexicana con millones de seguidores en las redes.

Pancho Uresti: cantante de música regional mexicana.

Patricia Navidad: cantante y actriz mexicana. También obtuvo en el segundo lugar de la penúltima edición de La Casa de los Famosos.

Polo Morín: reconocido actor mexicano, apasionado por la gastronomía.

Rosie Rivera: personalidad televisiva y cantante.

LA NACION