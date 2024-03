Escuchar

La última gala de nominación en La Casa de los Famosos, el reality show más popular de la cadena Telemundo, fue una noche con muchas sorpresas para la audiencia y de confusiones para los famosos. A pesar de que los ánimos se calmaron un poco entre los participantes del programa, cada uno siguió en la lucha por su permanencia y por defender sus intereses. Al final, aunque todos quedaron desconcertados, la tabla de la mayoría de los nominados apuntó al cuarto “Fuagua”.

Lo que nadie esperaba era que las estrategias de los dos grupos rivales coincidieran en un mismo objetivo, lo que ocasionó un error de cálculo. Los nominados del 29 de febrero en La Casa de los Famosos, temporada 4, son:

Pedro Luis Joao Figueira Álvarez, ‘La Divaza’.

Silvia Ivonne del Valle Saenz, ‘La Bronca’.

Robbie Mora.

Ariadna Gutiérrez.

Daniela Alexis Barceló Trillo, ‘la Bebeshita’.

La famosa que alcanzó el primer lugar en la tabla de nominaciones fue “La Bronca”, quien recibió un total de 18 puntos, algo que la colocó en el centro de la polémica. Tras ella está Robbie, con 10 en contra; sigue “La Divaza”, que obtuvo siete; y hubo un empate entre Ariadna y La Bebeshita, con seis puntos cada una. La decisión final ahora está en manos del público, que con sus votos apoyará a su concursante favorito para decidir su permanencia.

¿Quién votó contra quién en la nominación de La Casa de los Famosos?

Cristina Porta apuntó contra dos de sus antiguos aliados: Robbie y La Bronca. La presentadora de televisión y periodista deportiva dijo que la presencia de sus compañeros era poco trascendental. “A Robbie porque no aporta nada y, además, ha intentado engañar a los espectadores. Y, porque creía que iba a estar más a mi lado, y por su inmadurez no ha estado, a La Bronca”.

Clovis Nienow, que también jugó con la ruleta, lanzó duras críticas contra los mismos nominados. “A Robbie porque este sillón aporta más que él y su tiempo se acabó”, comentó sin titubeos. “Y a La Bronca, porque parece sonámbula, que va a la cocina y come, que va a la recámara y duerme”. Ariadna también se fue contra sus contrincantes del reality. “Para Bebeshita porque ha sido la única persona en la casa, con la cual no hemos podido sentir paz después de todo lo sucedido con nuestro excompañero Carlos, de verdad que es una persona que incita al odio y, como líder, la verdad no dio el ejemplo. Y a La Bronca porque siento que su paso por la casa no ha mostrado lo que ella puede dar”.

Alfredo Adame también argumentó que los chismes y la poca integración de sus nominados son razón suficiente para que se vayan de La Casa de los Famosos. “A La Divaza por chismoso, mentiroso, difamador y lioso, y a La Bronca porque siento que no se ha integrado y la está pasando muy mal”, señaló el actor de telenovelas. La Bebeshita, por su parte, aseguró que Ariadna es egoísta y que por eso merece ya no continuar en la competencia.

La Bronca, Robbie, La Bebeshita, Ariadna y La Divaza, son los nuevos nominados en La Casa de los Famosos @telemundorealities / Instagram

¿Cómo se vota en La Casa de los Famosos?

Lo único que se debe hacer es ingresar a la página oficial de Telemundo. Allí se encuentra un apartado de votaciones y solo se debe dar clic en la fotografía del participante que desean salvar. Es posible votar hasta 50 veces por la misma persona o por varios, es a elección.