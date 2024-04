Quién se fue de La Casa de los Famosos el lunes 15 de abril

Escuchar

En una noche cargada de emociones y tensión, los seguidores de La Casa de los Famosos fueron testigos de un desenlace que nadie esperaba. En una nueva gala de eliminación, frente a todo pronóstico, el público eligió a sus favoritos. Pese a que las encuestas de las redes sociales mencionaban a Patricia Corcino como la próxima en abandonar el concurso, finalmente, Ariadna resultó eliminada.

Los nominados de La Casa de los Famosos Instagram/@telemundorealities

Como sucede semana tras semana, el domingo se conoció el listado de los cuatro nominados: Rodrigo Omeh, Ariadna Gutiérrez, Patricia Corcino y Maripily Rivera. Tras la decisión de Aleska Génesis de salvar a Geraldine Bazán, la actriz mexicana, famosa durante la primera década de 2000, esquivó la gala de eliminación que ocurre cada lunes.

¿Qué pasó en la gala de eliminación del 15 de abril?

La exreina de la belleza colombiana había quedado sentenciada tras protagonizar una tensa discusión con Aleska Génesis, expareja de Nicky Jam. Según la reciente eliminada, en más de una ocasión fue víctima de “maltrato”, pese a que La Jefa indicó que no hubo evidencia fílmica de ello.

“Lupillo se ha portado como un caballero, yo nunca he dicho lo contrario; pero también ha sido una persona obsesiva con tenerme como un objeto, como un trofeo. Cuando no consiguió lo que quería hizo lo que hizo. No duró ni 24 horas, armar un cuarto nuevo, traicionar a su equipo cuando nos habíamos jurado lealtad”, sostuvo Gutiérrez.

Al momento del anuncio, Aleska estaba vestida de gala, con un ceñido vestido rojo rubí, con un solo hombro. Y no se mostró triste por su partida, todo lo contrario, felicitó a su adversaria y aceptó la decisión del público. “Bueno. Felicidades, felicidades, felicidades”, dijo con una expresión tranquila en su rostro. Y la instó a regresar a la casa: “Go, go, go, go… Ven acá, diles que se mantengan fuertes”, le pidió.

En el transcurso de la semana, tanto los participantes como los televidentes no pudieron dejar de lado la reacción de La Divaza luego de que Thalí García denunciara en sus redes sociales algunos inconvenientes dentro del programa.

Los dos famosos, que ya están fuera del programa, tuvieron una participación que fue aclamada por los televidentes. García fue la primera en abandonar el programa y, semanas más tarde, Pedro Luis Joao Figueira Álvarez, mejor conocido como La Divaza, siguió sus pasos.

En una entrevista con People en Español, La Divaza dio su opinión sobre la “manipulación” que su excompañera dijo que existía dentro del programa por parte de los productores y del canal de televisión. “A mí me sorprende mucho cuando Thalí se va porque obviamente ella se marcha de una manera, todavía lo recuerdo, en la suite, se escapa… Y obviamente nosotros quedamos como ‘¿qué pasó?’. Nosotros dentro de la casa cuando se fue Thalí y cuando se fue Gregorio Pernía siempre teníamos la ilusión de que Thalí había quedado bien, había resuelto las cosas”, expresó la celebridad.

La lista completa de eliminados en La Casa de los Famosos

Semana 1: Christian Estrada

Semana 2: Leslie Gallardo

Semana 3: Fernando Lozada

Semana 4: Thalí García - Descalificada

Semana 4: Mariana González

Semana 5: Gregorio Pernía - Baja voluntaria

Semana 5: Carlos Gómez - Expulsado

Semana 5: Sophie Durand

Semana 6: Daniela Alexis, ‘La Bebeshita’

Semana 7: Robbie Mora

Semana 8: Guty Carrera

Semana 9: Alfredo Adame

Semana 10: La Bronca

Semana 11: Isis Serrath

Semana 12: Ariadna Gutiérrez Arévalo

Cuándo se revelan los resultados de las votaciones

Durante el programa en vivo de cada lunes, se dan a conocer los resultados de los votos del público. En su cuarta temporada, La Casa de los Famosos se transmite por Telemundo de lunes a viernes y los domingos especiales, a las 19 hs del este.

Cómo votar en La Casa de los Famosos

Lo único que los seguidores del programa deben de hacer es ingresar a la página oficial de Telemundo, que es la cadena que transmite el programa. Allí encontrarán una sección dedicada específicamente al reality y un apartado de votaciones. Solo deben dar clic en la fotografía del participante que desean salvar.

Sin embargo, solamente los residentes de EE.UU., el Distrito de Columbia y Puerto Rico tienen la posibilidad de emitir su apoyo a su participante favorito.

Cuál es el premio para el ganador de La Casa de los Famosos

Desde los primeros días, las celebridades se someten a una gran cantidad de actividades para poder obtener beneficios dentro de la casa. También para conseguir algunos regalos. No obstante, el premio mayor, y que solo el ganador podrá llevarse, es de 200 mil dólares.