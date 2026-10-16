Rumer Willis, hija de Bruce Willis, dejó California por Nashville: “Trasladar toda tu vida es un salto de fe”

Rumer Willis, hija de Bruce Willis y Demi Moore, se mudó a Nashville, Tennessee, en agosto de 2026 junto a su hija Louetta, de tres años, para comenzar una nueva etapa después de vivir en Idaho y de pasar casi 14 años en Los Ángeles. Su decisión se suma a la de otras celebridades que encontraron en la ciudad una alternativa a los grandes centros del espectáculo.

Por qué Rumer Willis eligió Nashville para empezar de nuevo

En una publicación en Instagram, la actriz y cantante describió el traslado como un salto de fe y agradeció a la empresa que transportó sus pertenencias. “Trasladar toda tu vida al otro lado del país es un salto de fe”, escribió.

Según informó Realtor.com, la mudanza se realizó desde Idaho, donde Willis vivía desde comienzos de 2025, aunque también tuvo que vaciar su casa de Los Ángeles.

Rumer Willis junto a su hija (Foto: Instagram @rumerwillis)

El cambio se produjo después de una disputa judicial con su expareja, Derek Richard Thomas, padre de Louetta. En junio de 2026, Willis obtuvo la custodia física principal temporal de la niña, mientras que ambos progenitores conservaron la custodia legal compartida, según informó People. La mudanza a Tennessee llegó dos meses después de esa decisión judicial.

Willis había explicado previamente que dejó Los Ángeles para instalarse en Idaho, donde creció junto a sus hermanas, en busca de un ritmo de vida diferente. En agosto, anunció que iniciaba otra etapa en Nashville, después de trasladar sus pertenencias unas 2000 millas (3219 kilómetros) hasta su nueva residencia.

Dennis Quaid y Jessica Simpson también eligieron Nashville

Rumer Willis no es la única figura del espectáculo que encontró en Tennessee una alternativa a California. Un relevamiento publicado por MarketWatch el 16 de octubre repasó los casos de una docena de celebridades que se mudaron al estado o establecieron allí su residencia.

Entre ellas está Dennis Quaid, conocido por películas como The Parent Trap. El actor se trasladó a Tennessee en 2020 junto a su esposa, Lara Savoie. En 2026, puso a la venta su vivienda de Los Ángeles y expresó críticas a los impuestos y a la situación de California. Su mudanza, sin embargo, había ocurrido varios años antes de los incendios que afectaron al estado en 2025.

Dennis Quaid también se mudó de California a Nashville Instagram.com/dennisquaid/

Jessica Simpson también mantiene un vínculo con Nashville después de anunciar su separación de Eric Johnson en enero de 2025. La cantante y empresaria reparte su tiempo entre California y Tennessee, por lo que no corresponde describir su traslado como una salida definitiva de Los Ángeles.

Simpson destacó una de las diferencias que valora de la ciudad: la menor presencia de fotógrafos en la vida cotidiana. “Otra gran ventaja de Nashville es que no hay paparazzi”, comentó, según la cobertura de Realtor.com. La posibilidad de mantener mayor privacidad aparece también en las razones por las que otras figuras del espectáculo se interesaron por la ciudad.

Steven Tyler y Melissa Joan Hart, entre los famosos que viven en Tennessee

Kristin Cavallari, conocida por los programas Laguna Beach y The Hills, se instaló en Tennessee en 2017 junto a su entonces esposo, Jay Cutler, para criar a su familia. Con el tiempo, la empresaria desarrolló proyectos vinculados con su marca personal y destacó aspectos de la vida local, como la oferta gastronómica y las actividades disponibles.

Chrissy Metz, protagonista de la serie This Is Us, también se mudó de California a Tennessee en 2020. La actriz encontró en Nashville oportunidades para desarrollar su interés por la música, además de una alternativa residencial a Los Ángeles. Su caso forma parte de una tendencia que incluye a intérpretes que buscan combinar sus carreras con otros proyectos personales.

Chrissy Metz también se mudó de California a Tennessee en 2020 Jordan Strauss/Invision - AP

Otra figura que eligió la ciudad fue Kathie Lee Gifford, quien llegó a Nashville en 2019 después de dejar su puesto como conductora del programa Today. La presentadora ya había visitado la ciudad por sus proyectos musicales y televisivos y destacó la amabilidad de sus habitantes.

Steven Tyler, vocalista de Aerosmith, compró una vivienda en Nashville en 2016 después de probar la vida en la ciudad mediante alquileres. La escena musical local fue uno de los atractivos para el músico, que encontró allí un entorno conectado con sus intereses profesionales.

Melissa Joan Hart, recordada por su papel en Sabrina, la bruja adolescente, se trasladó desde Connecticut con su esposo, Mark Wilkerson, y sus tres hijos. La actriz celebró en 2023 el tercer aniversario de la mudanza y agradeció a los vecinos, docentes y amigos que ayudaron a su familia a adaptarse.

El actor Ben Foster, conocido por sus trabajos en cine y televisión, también se instaló en Nashville después de pasar años en Los Ángeles y Nueva York. Tras la pandemia de Covid, buscó un ritmo de vida diferente y mantuvo su residencia en Tennessee incluso después de su separación de Laura Prepon.

La lista incluye además a Nicole Young, exparticipante de Selling Sunset, que convirtió Nashville en su residencia principal en octubre de 2025; Ariel Winter, actriz de Modern Family, que alterna entre Tennessee y Los Ángeles; y Kellan Lutz, conocido por la saga Twilight, que se mudó con su familia en 2023 para estar cerca de sus parientes.