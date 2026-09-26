Tiene 34 años, se mudó a California para comenzar de cero y cumplió su sueño americano con un “coffee truck”

Pedro Manuitt tiene 34 años, es abogado y llegó desde Venezuela a Los Ángeles, California, donde tuvo que comenzar desde cero. Después de trabajar como cocinero, mesero, asistente y empleado de cafeterías, en marzo de 2026 abrió Guarapo Caffè, un “coffee truck” en el que combina su experiencia con recetas inspiradas en distintos lugares de su país natal.

Pedro Manuitt: de abogado en Venezuela a trabajar en Los Ángeles

Manuitt obtuvo su diploma de abogado en Venezuela en 2019. En ese momento comenzó a preguntarse cuál sería el rumbo de su vida y, tiempo después, conoció Los Ángeles durante unas vacaciones, comentó a CNN.

El mundo del café despertó la idea de crear su propio negocio

“Han pasado cosas difíciles, obviamente uno no tiene familia acá, no habla el idioma, tiene que aprender nuevos trabajos, lo que salga en el día a día para poder sobrevivir, para encontrarte un camino”, relató. También señaló que tiene una solicitud de asilo político pendiente y que lleva años a la espera de una entrevista.

Su primer empleo en Los Ángeles fue como cocinero en McDonald’s, donde permaneció tres meses. Después pasó por distintos restaurantes como mesero y asistente, tuvo un trabajo administrativo y finalmente comenzó a desempeñarse en cafeterías de especialidad.

Cómo nació Guarapo Caffé, el coffee truck de Pedro Manuitt

Manuitt comentó que “siempre fue el café” lo que le “llamó la atención”. Al conocer más sobre esa actividad, comenzó a pensar en un emprendimiento propio: “Yo quiero hacer esto”, se repetía.

Mientras trabajaba en cafeterías, aprendió por su cuenta distintas tareas del negocio, desde la preparación de las bebidas hasta los pedidos a proveedores y las tareas que se realizan detrás del mostrador. Incluso dibujó un primer boceto del establecimiento que imaginaba abrir.

Los costos dificultaron inicialmente el proyecto. Cuatro años después encontró una alternativa: crear un coffee truck, una camioneta adaptada para funcionar como cafetería.

Para definir dónde instalarlo, comenzó a estudiar el movimiento de su barrio. “Yo empecé a investigar desde el 2024. Me paraba en la mañana en la calle, a las cinco de la mañana, a las seis, para ver quién estaba en la calle, quiénes eran”, recordó.

Durante meses estudió el movimiento del barrio para encontrar la ubicación adecuada Instagram de @guarapocaffe

Guarapo Caffé: cómo fue el debut del coffee truck en Los Ángeles

Manuitt inauguró su emprendimiento en marzo de 2026 y asumió simultáneamente las funciones de barista, administrador y gerente.

El comienzo estuvo lejos de sus expectativas: durante la primera jornada vendió solamente una limonada. Pero luego las ventas mejoraron: “Los días siguientes ya fue otra historia”, relató.

La propuesta tomó elementos de los viajes que realizó durante su infancia junto con su madre y su hermana por diferentes estados de Venezuela.

Esos recorridos le permitieron conocer comidas, formas de hablar y costumbres distintas que años después recuperó para diseñar la carta. “Cuando llegué a Los Ángeles se parecía un poco a volver al pasado”, explicó sobre la experiencia de tener que establecer nuevos vínculos desde cero.

Los sabores venezolanos del menú de Guarapo Caffé

Cada bebida de la carta representa parte de los lugares que Manuitt conoció durante su niñez. Para Caracas eligió sabores asociados con la leche condensada y otros ingredientes de pastelería. El “Rocket Matcha”, preparado con agua de coco, surgió de su recuerdo del archipiélago Los Roques.

Otro de los tragos está inspirado en los Andes venezolanos y tiene a la guayaba como ingrediente predominante. “Cada uno cuenta una historia y también me da la oportunidad de explicarles un poco de mi cultura, un poco de Venezuela”, sostuvo.

Su objetivo es transmitir a través de esas preparaciones otras historias de su país. “No voy a decir que no ha sido difícil, pero cuando yo abrí este negocio, desde el día uno para mí ha sido como una satisfacción que el cliente regrese y me diga ‘este trago está increíble’ y que sepan algo bonito de Venezuela; eso es lo importante para mí”, aseguró.

El coffee truck venezolano que reúne a vecinos de Runyon Canyon

Aunque numerosos latinos visitan el puesto, Manuitt señaló que la mayoría de sus clientes son estadounidenses interesados en probar sabores diferentes.

“Se ha creado una comunidad en todo el barrio y aquí en las mañanas vienen los vecinos, se hablan, comparten”, describió.

Entre los latinoamericanos, las recetas también despiertan recuerdos familiares. Según el venezolano, algunos clientes le dicen que el espacio les recuerda a la casa de su abuela, tía o mamá.

Vecinos de Los Ángeles hicieron del “coffee truck” un punto de encuentro

Desirée Proctor, vecina que visita el puesto cada mañana mientras pasea a su perro Larry, describió el negocio como “un punto de encuentro fundamental” para la “pequeña comunidad en Runyon Canyon”. Además, afirmó que Manuitt “realmente ha logrado unir a la gente con su camión de café”.

Benjamin, otro vecino y uno de sus primeros clientes, destacó que siempre se sintió bienvenido. Para él, las bebidas permiten “probar un poco de la cultura venezolana” en Los Ángeles y las conversaciones con Manuitt le permiten conocer su experiencia como inmigrante.