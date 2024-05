Trabajó con Meryl Streep, logró cumplir el sueño americano y hoy debuta como director en Hollywood: “La clave es no bajar los brazos”

Escuchar

Juan Pablo Di Pace, actor y director de cine argentino, se considera a sí mismo un ciudadano del mundo y su historia personal da fe de eso. Cuando era muy joven, se mudó a Europa y poco a poco encontró su camino. A sus 34 años, tomó la audaz decisión que lo cambió todo: buscar su lugar en Hollywood, una aventura total en el “sueño americano” en Estados Unidos. Con una visa O-1 en la mano, dio el primer paso en una ruta llena de desafíos y choques culturales.

Nacido en Argentina, Di Pace pronto descubrió su pasión por las artes escénicas y se embarcó en un viaje internacional para perseguir sus sueños. Primero en Italia y luego con un comienzo de su carrera profesional en Reino Unido, a los 19 años.

“Mi recorrido en la interpretación ha sido siempre medio por la puerta del costado”, compartió en diálogo con LA NACION. “La transición de país fue dura porque Londres es muy ajena a nosotros, los argentinos e incluso a Italia. Tuve que crecer muy rápido y autoabastecerme solo en un país anglosajón, con idioma nuevo, cultura distinta y mucho cielo gris”, agregó.

El actor argentino comenzó su carrera profesional en el Reino Unido, donde se mudó a sus 19 años Foto Instagram @juanpablodipace

Su recorrido lo llevó a participar en diversos musicales y películas e incluso llegó a figurar en producciones como Survival Island (2005) y Mamma Mia (2008). Posteriormente, se trasladó a España, donde protagonizó varias series de televisión durante cuatro años, antes de decidirse a perseguir el sueño americano.

Juan Pablo Di Pace fue actor secundario en la película protagonizada por Meryl Streep, Mamma Mia Foto Instagram @juanpablodipace

“Me hizo bien y aprendí mucho en España, sobre todo a ser protagonista, a la responsabilidad y la presión que esto conlleva”, dijo. En un momento preciso, entendió que sus días en ese país estaban contados, porque lo llamaba el lugar al que siempre había querido: Los Ángeles. Y así fue, hizo las valijas y sin tener un plan concreto, se dirigió a Hollywood.

El desafío de ser actor en Estados Unidos

Juan Pablo Di Pace se considera a sí mismo un ciudadano del mundo, debido a que ha vivido en cinco países en distintos periodos de su vida. “Una experiencia que me cambió la vida”, reconoce. A sus 34 años, como muchos actores latinos, apuntó alto hacia La Meca del cine.

Así, dejó atrás su vida en Europa, con una visa O-1, que le otorga la oportunidad de trabajar en EE.UU. por dos años y solo se le concede a personas que poseen habilidades extraordinarias en las ciencias, artes, educación, negocios o atletismo, se sumergió de lleno en el competitivo mundo del entretenimiento. Luego aplicó a la green card, que finalmente obtuvo. “Los Ángeles se ha convertido en mi hogar, y me imagino viviendo acá por mucho tiempo”, comentó.

Uno de sus personajes memorables fue Fernando, en la exitosa serie estadounidense de Netflix, Fuller House Foto Instagram @juanpablodipace

Apenas aterrizó en el lugar de “las oportunidades”, su primera audición fue en la serie Dallas, en la que empezó a trabajar a la semana. El momento era propicio, en una época en la que figuras como Eva Longoria y Sofía Vergara estaban en la cima de su carrera, los actores latinos se convertían en los más buscados en la industria.

“Fue una mezcla de timing y de estar preparado para ese momento”, reveló a LA NACION. Su versatilidad lo llevó a interpretar una amplia gama de personajes, desde el carismático Nicolas Treviño en la serie de drama de TNT hasta el encantador esposo de Kimmy Gibbler, Fernando, en Fuller House. Sus créditos como actor también incluyen la premiada representación de Jesucristo en A.D. The Bible Continues, la miniserie televisiva de NBC, que considera una de las más significativas de su carrera.

Juan Pablo Di Pace fue Jesucristo en la miniserie de NBC, A.D. The Bible Continues Foto Instagram @juanpablodipace

Aun con tantos éxitos en su haber, el camino en Estados Unidos también lo enfrentó con otros retos que no suelen mencionarse, como tener que adaptarse a la vida estadounidense: “Como argentino, al haber vivido 17 años en mi país y 17 en Europa, mi idiosincrasia no es nada Norteamericana, la forma de pensar, mi humor, etc. Así que quizá el desafío fue más en lo social que en lo laboral (...) Después de 10 años ya encontré mi grupo, mi gente”.

Di Pace no olvida sus raíces y hay algo de la Argentina que anhela en EE.UU.: “La familiaridad entre las personas, esa camaradería que existe cuando escuchas ese acento nuestro en otra persona, como si te conocieras de toda la vida (...) Extraño la comida, las charlas con amigos y por supuesto mi familia”, compartió.

Duino: una incursión a la dirección cinematográfica

El actor, que se considera espontáneo y desea trabajar con la actriz Cate Blanchett, estrenó su primer largometraje, Duino, como director y junto a su colaborador de toda la vida, Andrés Pepe Estrada.

Esta producción argentina, italiana y estadounidense, marca su debut como director de cine, de la mano de Andrés Pepe Estrada, quien fue editor del exitoso largometraje Argentina, 1985. Bajo la producción del fallecido Norman Lear, Duino es un proyecto que explora la complejidad del amor y la amistad a lo largo del tiempo.

La trama sigue al cineasta Matías, un argentino de cuarenta años, que se enfrenta a una crisis artística mientras cuenta la historia ficcional de su primer amor real, un amigo sueco de la infancia. 25 años después, decide reabrir la caja de pandora al encontrarse cara a cara con ese amor.

Duino es la primera película como director de cine de Juan Pablo Di Pace Foto cortesía Juan Pablo Di Pace

Presentada recientemente en el Lovers Film Festival de Turín, Italia, donde recibió elogios y ganó el “Audience Awards”, así como también el “Young Lovers Matthew Shepard”, el galardón inspirado en el joven gay cuya muerte cambio la legislación norteamericana sobre violencia a gente LGBT.

Además de Duino, también participa en otros proyectos cinematográficos desde su rol como actor. En The Mattachine Family explora la historia de una pareja gay que enfrenta decisiones de paternidad, mientras que en Branching Out la trama se centra en una madre en busca del padre biológico de su hija concebida por fertilización in vitro.

El consejo para los latinos que quieren alcanzar el sueño americano

Para finalizar, dejó un consejo para los argentinos y latinos en general que quieren vivir en Estados Unidos: “Hay que tener buen nivel de inglés y luego no bajar nunca la guardia, porque lo único que debe importarles es esta profesión. Más allá del talento o de las oportunidades, la clave es no bajar los brazos”.

