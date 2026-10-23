Farmers’ Almanac ya hizo oficial su pronóstico para Thanksgiving y dónde habrá nevadas este 2026 en EE.UU.

El pronóstico para Thanksgiving 2026 en EE.UU. anticipa nevadas en los Grandes Lagos, el Medio Oeste, las llanuras del norte y sectores de las Montañas Rocosas. También contempla posibles nevadas en Nueva York hacia fines de noviembre, principalmente en áreas septentrionales y elevadas.

Dónde habrá nevadas en Thanksgiving 2026, según Farmers’ Almanac

Según el pronóstico oficial de Farmers’ Almanac, las mayores probabilidades de nieve se concentran en el norte y centro de Estados Unidos. La publicación analizó las condiciones previstas entre el lunes 23 y el jueves 26 de noviembre, fecha de celebración del Día de Acción de Gracias.

California podría tener lluvias en el norte, mientras que Florida presenta perspectivas de tiempo templado y mayormente seco según Farmers’ Almanac Farmers’ Almanac

En las Grandes Llanuras del Norte y las Montañas Rocosas, el frío favorecería episodios de nieve ligera. Las zonas montañosas de mayor altitud presentan las condiciones más propicias, mientras que otras regiones del centro-norte tendrán temperaturas típicas de finales de noviembre.

El pronóstico comprende estados como Minnesota, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Nebraska, Kansas, Iowa, Missouri, Colorado, Wyoming y Montana. Sin embargo, la posibilidad de precipitaciones blancas no es uniforme y se concentra especialmente en las áreas septentrionales y elevadas.

En los Grandes Lagos y el Medio Oeste, el escenario será más invernal. La publicación anticipó nevadas dispersas o copos aislados en Ohio, Michigan, Indiana, Kentucky, Wisconsin e Illinois, donde también existe interés por la llegada de las primeras nevadas de la temporada.

La combinación de frío y precipitaciones podría ocasionar demoras breves en los desplazamientos. No obstante, el informe descartó por el momento una tormenta de grandes proporciones para esa región.

Cómo estará el clima en Nueva York, California, Florida y Texas para Thanksgiving

En el noreste de Estados Unidos y Nueva Inglaterra, las temperaturas serán frescas, pero predominará el tiempo estable. El pronóstico contempla la posibilidad de algunos copos de nieve en áreas elevadas y sectores del norte.

Esta proyección alcanza a Nueva York, Vermont, Nuevo Hampshire, Maine, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, Pensilvania, Nueva Jersey, Delaware, Maryland y Washington D.C. En términos generales, las condiciones resultarían favorables para los viajes durante el feriado.

En el oeste, el panorama será diferente. Washington, Oregon e Idaho tendrán períodos de lluvia, con riesgo de rutas mojadas y condiciones menos favorables para los desplazamientos por carretera.

Para California, Nevada, Utah y Arizona, Farmers’ Almanac anticipó condiciones variables. El norte californiano podría recibir algunas lluvias, mientras que las áreas montañosas del interior del oeste estadounidense presentan posibilidades de nieve ligera.

Por otro lado, el sudeste aparece entre las regiones con mejores perspectivas meteorológicas para el feriado. Florida, Georgia, las Carolinas, Virginia, Alabama, Tennessee y Mississippi, entre otros estados, tendrían temperaturas templadas, jornadas mayormente secas y períodos de sol.

El centro-sur también presentaría condiciones habituales para la época. En Texas, Oklahoma, Louisiana, Arkansas y Nuevo México no se destaca la presencia de tormentas generalizadas, aunque las zonas interiores y de mayor altitud podrían registrar temperaturas más bajas.

El mapa de The Old Farmer’s Almanac para Thanksgiving 2026: dónde se espera nieve

El pronóstico publicado por The Old Farmer’s Almanac el 20 de octubre de 2026 ofrece otra perspectiva sobre las condiciones meteorológicas para Thanksgiving. Se trata de una publicación diferente de Farmers’ Almanac, con un mapa específico para el jueves 26 de noviembre y previsiones adicionales para los días cercanos al feriado.

Su proyección identifica al Alto Medio Oeste como una de las principales regiones con nieve. Allí se esperan copos y nevadas dispersas, junto con temperaturas inferiores a las habituales.

La zona incluye ciudades como Minneapolis, Duluth, Green Bay, Marquette e International Falls. En tanto, para el área de los Grandes Lagos inferiores, donde se encuentran Chicago, Milwaukee, Detroit, Cleveland, Buffalo e Indianapolis, el pronóstico combina lluvia y nieve.

En el noreste, la publicación anticipa precipitaciones y temperaturas relativamente templadas para el jueves festivo. Sin embargo, contempla posibles nevadas alrededor del feriado y un descenso térmico posterior, especialmente en el norte.

El corredor atlántico, que incluye Nueva York, Boston, Filadelfia y Washington D.C., tendría lluvia durante Thanksgiving. Las áreas septentrionales podrían recibir nieve durante el fin de semana posterior.

Para los Apalaches, el pronóstico señala nieve en el norte y lluvia en el sur antes del feriado. El jueves prevalecerían condiciones soleadas, pero algunos copos podrían regresar a los sectores septentrionales durante el fin de semana.

Otra región incluida en las proyecciones es Alaska. El almanaque anticipa posibles nevadas en buena parte de su territorio, mientras que el extremo sudoriental tendría lluvias y temperaturas más suaves.

Las diferencias entre los pronósticos para Florida y las Grandes Llanuras

Uno de los contrastes más importantes entre ambas publicaciones aparece en Florida. Mientras Farmers’ Almanac anticipó un feriado mayormente seco y agradable, The Old Farmer’s Almanac prevé lluvias durante el jueves 26, con el regreso del sol para el fin de semana.

La publicación también pronosticó precipitaciones en otras áreas del sudeste, como Georgia y las Carolinas, aunque con temperaturas cálidas.

En las Grandes Llanuras, las diferencias responden también al período considerado. Farmers’ Almanac contempla frío y posibles nevadas ligeras durante la semana festiva, mientras que The Old Farmer’s Almanac anticipa sol y temperaturas más cálidas para Thanksgiving en ciudades como Denver, Cheyenne, Billings y Bismarck.

El segundo almanaque también prevé condiciones mayormente soleadas en buena parte de California, con temperaturas más frescas en el norte y cálidas en el sur.

Qué días serán los más importantes para los viajes de Thanksgiving 2026

El Día de Acción de Gracias se celebrará el jueves 26 de noviembre de 2026, como establece la tradición estadounidense del cuarto jueves de ese mes. Para los viajeros, los pronósticos distinguen diferentes riesgos según la región:

Alto Medio Oeste y Grandes Lagos: nevadas dispersas y posibles demoras breves por precipitaciones invernales.

nevadas dispersas y posibles demoras breves por precipitaciones invernales. Montañas Rocosas y llanuras del norte: frío y posibilidad de nieve ligera en áreas específicas.

frío y posibilidad de nieve ligera en áreas específicas. Noroeste del Pacífico: lluvias periódicas y rutas mojadas.

lluvias periódicas y rutas mojadas. Noreste: temperaturas frescas, con posibilidades de nieve en las zonas septentrionales y elevadas.

temperaturas frescas, con posibilidades de nieve en las zonas septentrionales y elevadas. Sudeste: condiciones mayormente agradables según Farmers’ Almanac, aunque The Old Farmer’s Almanac contempla lluvias para el jueves.

La semana de Acción de Gracias abarcará del 23 al 26 de noviembre de 2026, con condiciones meteorológicas diferentes según la región de Estados Unidos (Pexels/Karola G)

Las estimaciones de largo plazo no ofrecen cantidades precisas de acumulación para cada ciudad. Como referencia de previsiones anteriores, puede consultarse el mapa de nevadas del Día de Acción de Gracias de 2025.

Farmers’ Almanac recomendó consultar las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés) y del Centro de Predicción Meteorológica de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) a medida que se aproxime el feriado.