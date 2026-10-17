Confirman cuándo cambia la hora en USA y el día que se espera la primera nevada de invierno en Illinois

Illinois se prepara para dos acontecimientos del calendario de otoño de 2026: el cambio de hora en Estados Unidos y la llegada de las primeras nevadas de la temporada fría. Mientras que el ajuste de los relojes tiene una fecha establecida por la legislación federal, la aparición de nieve depende de las condiciones meteorológicas y varía entre las distintas regiones del estado.

¿Cuándo cambia la hora en Estados Unidos en noviembre de 2026?

El horario de verano finalizará el domingo 1° de noviembre, cuando los relojes deberán atrasarse una hora. Según el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST, por sus siglas en inglés), a las 2 hs de la madrugada, volverán a marcar la 1 hs, lo que permitirá recuperar una hora durante esa noche.

Rockford presenta sus primeras acumulaciones medibles alrededor del 20 de noviembre Fotomontaje realizado con IA

El calendario federal establece que este sistema comienza el segundo domingo de marzo y termina el primero de noviembre. En 2026, el período comenzó el 8 de marzo, cuando los dispositivos adelantaron sus indicadores de las 2 a las 3 hs.

Illinois se encuentra entre los estados que aplican esta modificación y utiliza el horario Central. El Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés) supervisa la aplicación del sistema, cuyas fechas están determinadas por la legislación nacional.

El organismo también establece excepciones para Hawái y la mayor parte de Arizona. Puerto Rico, Guam, Samoa Americana, las Islas Marianas del Norte y las Islas Vírgenes estadounidenses tampoco realizan el ajuste.

La primera nevada de Illinois: las fechas que establece el Servicio Meteorológico Nacional

La llegada de los primeros copos de nieve no ocurre al mismo tiempo en todo Illinois. Los registros históricos del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) permiten identificar diferencias entre Chicago, Rockford y otras localidades del centro del territorio.

De acuerdo con las estadísticas oficiales de nevadas del NWS, en Chicago la primera aparición de nieve, incluso sin acumulación medible, ocurre en promedio el 30 de octubre. En cambio, el primer episodio con una acumulación de al menos 0,1 pulgadas (0,25 centímetros) se registra habitualmente el 16 de noviembre.

Los antecedentes también muestran variaciones en la intensidad de las precipitaciones invernales. En la ciudad, la primera jornada con una acumulación de al menos una pulgada (2,54 centímetros) llega, en promedio, el 2 de diciembre.

En el caso de Rockford, al norte del estado, las estadísticas del organismo sitúan la primera nevada medible alrededor del 20 de noviembre. Para una acumulación de al menos 2,54 centímetros, la fecha habitual se desplaza al 4 de diciembre. Más al sur, Peoria y Springfield presentan promedios posteriores. Las normales climáticas de 1991 a 2020 ubican el comienzo de las acumulaciones de nieve el 25 y el 29 de noviembre, respectivamente.

Los registros del NWS muestran que Chicago suele experimentar sus primeros copos hacia el 30 de octubre Fotomontaje realizado con IA

Los antecedentes de nevadas tempranas en Illinois

Los registros históricos muestran que las precipitaciones de nieve pueden comenzar considerablemente antes de las fechas promedio:

En Chicago , el NWS identifica el 12 de octubre de 2006 como la primera nevada medible más temprana de sus registros , con aproximadamente 0,76 centímetros acumulados. En cambio, la primera nevada de al menos 2,54 centímetros más anticipada ocurrió el 19 de octubre de 1989, cuando se registraron cerca de 9,65 centímetros.

, el NWS identifica el como la , con aproximadamente 0,76 centímetros acumulados. En cambio, la primera nevada de al menos 2,54 centímetros más anticipada ocurrió el 19 de octubre de 1989, cuando se registraron cerca de 9,65 centímetros. En Springfield, la primera acumulación medible más temprana se produjo el 19 de octubre de 1989, con aproximadamente 0,76 centímetros. Peoria presenta un antecedente todavía anterior: el 25 de septiembre de 1942, cuando se registraron 2,54 centímetros.