Otoño 2026 en Nueva York y cuándo caerá la primera gran nevada de la temporada
El descenso de temperatura generará episodios de lluvia, aguanieve, hielo y nieve húmeda en todo el estado
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El pasado 22 de septiembre inició la temporada de otoño en Nueva York. El norte del estado comenzaría a recibir sus primeras nevadas en octubre y habría episodios de lluvia, aguanieve y hielo.
Qué se sabe del otoño 2026 en Nueva York y cuándo será la primera nevada
Según The Old Farmer’s Almanac, se estima una temperatura media de 56°F (13,3°C) y una precipitación acumulada de tres pulgadas para octubre en el Empire State.
La fecha de la primera nevada variará según la latitud y la altitud. En ese contexto, se prevé que en los Adirondacks, en el norte del estado, registren las primeras acumulaciones de nieve el 23 de octubre.
En el centro y oeste de Nueva York, las nevadas por efecto lago se desencadenarán al cruzar las primeras masas de aire frío sobre las aguas aún templadas de los Grandes Lagos durante el final del otoño, según explicó The Journal News.
Lluvias y el fenómeno de El Niño en Nueva York: cómo se vivirá el otoño en noviembre
En noviembre se estima una temperatura media de 46°F (7,7°C) y precipitaciones de dos pulgadas, de acuerdo con The Old Farmer’s Almanac.
Del 1° al 23 de noviembre, se esperan algunos días soleados al inicio del período y lluvias más intensas. Entre el 28 y el 30 de noviembre, se prevén tormentas de nieve en el norte del estado, mientras que en el sur predominará el tiempo soleado, con temperaturas bajas.
“Los períodos con más nieve serán a fines de noviembre, a principios y mediados de enero, a principios y finales de febrero, y a finales de marzo”, señaló The Old Farmer’s Almanac.
Asimismo, el fenómeno de El Niño podría influir en las condiciones atmosféricas durante la temporada, lo que podría propiciar episodios de lluvia, aguanieve, hielo y nieve húmeda, así como temperaturas cercanas a los 32°F (0°C).
La preparación de Nueva York de cara a las nevadas invernales
El Empire State ya se prepara para las próximas nevadas. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció una convocatoria para trabajar como recolector de nieve de emergencia.
La remuneración es de US$30 la hora y los neoyorquinos interesados pueden registrarse hasta el 30 de noviembre si son mayores de 18 años, cuentan con autorización legal para trabajar en EE.UU. o son capaces de realizar labores físicas pesadas y exigentes.
“Mira hacia afuera. ¿Ves nieve? ¿No? Bueno, pronto la verás. También podrías ver US$30 más por hora en tu bolsillo si te conviertes en operario de emergencia para retirar nieve”, dijo Mamdani en su cuenta de X al compartir la convocatoria.
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