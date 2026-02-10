FBI publica imágenes vinculadas a desaparición de la madre de presentadora de TV de EEUU

El FBI difundió el martes imágenes de un individuo enmascarado, descrito como "armado", que parece manipular la cámara de la puerta de entrada del domicilio de la madre de una presentadora estrella de la TV estadounidense desaparecida desde hace diez días

Nancy Guthrie, madre de la periodista de NBC News Savannah Guthrie, se cree que fue secuestrada de su casa en Arizona la noche del 31 de enero o en la madrugada del 1 de febrero

El caso, envuelto en misterio, suscita una enorme cobertura mediática

El martes, Kash Patel, director del FBI, publicó en su cuenta de X seis fotos y tres videos en blanco y negro que muestran a un individuo con el rostro cubierto en el porche de la casa de la mujer de 84 años

"Desde esta mañana, las fuerzas del orden han descubierto estas nuevas imágenes, hasta ahora inaccesibles, que muestran a un individuo armado que parece haber manipulado la cámara de la puerta de entrada de Nancy Guthrie la madrugada de su desaparición", afirmó Patel

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, abrió el martes su rueda de prensa informando que el presidente Donald Trump acababa de revisar estas imágenes

"El presidente anima a cualquier estadounidense que tenga la más mínima información sobre el sospechoso, en cualquier parte del país, a llamar al FBI", declaró

El FBI también indicó que la familia de Nancy Guthrie había recibido una carta de rescate en la que se exigía el pago de una suma de dinero

La desaparición de Nancy Guthrie de su domicilio en Tucson, Arizona (suroeste) genera un gran interés en Estados Unidos. Decenas de periodistas y equipos de televisión se han congregado en la tranquila zona residencial donde está la casa de la octogenaria

Su hija, Savannah, es una de las presentadoras del popular programa matutino "Today" en NBC News, lanzado en 1952, uno de los programas estadounidenses más antiguos que aún se emiten

Las imágenes divulgadas el martes por el FBI muestran a un individuo con un pasamontañas, vestido con una chaqueta con cremallera, guantes y una mochila, acercándose a la puerta de entrada de la casa de Nancy Guthrie

Parece manipular la cámara durante varios segundos antes de alejarse para arrancar plantas, que usa después para cubrir la cámara

Las autoridades locales habían informado la semana pasada que la cámara del timbre situada en el exterior del domicilio de Nancy Guthrie había sido desconectada a la 01:47, el domingo 1 de febrero

El software detectó la presencia de una persona menos de media hora después, a las 02:12, pero no había ningún video disponible, precisaron

Savannah Guthrie explicó el lunes en Instagram que pensaba que su madre "seguía viva", pero que su familia había alcanzado "el momento de la desesperación"

Sus allegados temen por su vida si no toma el tratamiento prescrito para sus problemas cardíacos