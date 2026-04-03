Vivió una tragedia familiar, huyó de Honduras hacia EE.UU. y usa la pastelería para ayudar a otras mujeres

Pamela Tenorio, una mujer hondureña, madre de cuatro hijos, que comenzó su pasión por la cocina a los nueve años, convirtió la muerte de su hermano en un impulso para crear un emprendimiento de pastelería en Charlotte, Carolina del Norte. Actualmente, utiliza su experiencia para brindar mentoría y capacitación a otras mujeres que desean seguir sus pasos.

De la pastelería en Honduras a un negocio exitoso en EE.UU.

Tenorio inició su camino en la repostería como una especie de “terapia” en Honduras, tras la muerte de su hermano menor en 2016. Según contó a La Noticia, este proceso marcó un antes y un después en su vida personal, y la llevó a la creación de lo que hoy se conoce como The Cakery Land, un taller con sede en Carolina del Norte.

Pamela Tenorio enseña a más mujeres a emprender en la pastelería en Estados Unidos

“Mi hermanito tenía 24 años y era chef. Él muere de una forma bien trágica y yo entro en una depresión muy fuerte. Estaba embarazada. Cuatro meses después de su fallecimiento y el nacimiento de mi bebé, yo ya no pude regresar a trabajar con mis padres. Sentía que algo se quebró en nuestra familia y, por terapia, empecé a hornear”, narró.

Fue en ese entonces cuando vio la oportunidad de abrir una cafetería en un hospital psiquiátrico en la ciudad hondureña de San Pedro Sula. Allí se mantuvo hasta 2019, cuando su esposo fue secuestrado por pandilleros que amenazaron a toda su familia.

El primer paso a EE.UU., con un trabajo en limpieza

Este episodio los llevó a tomar la decisión de marcharse a otro país. Pese a que su idea original era ir a Canadá, una solicitud rechazada los condujo a Pensilvania. “Al ser denegado el proceso, nos quedamos ahí porque teníamos unos conocidos que nos ayudaron a establecernos, a que mi esposo consiguiera un trabajo…”, explicó Tenorio.

Estuvieron un año y medio allí. Después de varios intentos fallidos, con un trabajo de limpieza de por medio, el éxito llegó en Charlotte. “Nos vinimos en medio de la pandemia, pero yo dos semanas después de eso tenía mi agenda llena de pedidos, solo con haberme anunciado en Marketplace. Desde entonces, tanto mi esposo como yo sentimos que de verdad llegamos a un hogar", señaló.

Cómo nació The Cakery Land, el exitoso emprendimiento latino en Carolina del Norte

Una vez asentada en Charlotte, Pamela hizo crecer su marca. Según recordó en La Noticia, al principio, la mayoría de sus clientes eran latinos, pero luego el negocio se expandió con más pedidos.

Fue en ese entonces cuando pensó que era el momento de empezar a dar clases de repostería. “Me gusta enseñar y vi que muchas personas me escribían preguntando por clases presenciales. Así que inició en enero de 2025″, contó.

Pamela Tenorio junto a su madre, quien fue una de sus alumnas en Carolina del Norte Instagram @TheCakeryLand

Desde entonces, su trabajo se basó en The Cakery Land, un espacio en el que la emprendedora dicta clases de repostería y administración de empresas a sus alumnas. El programa cuenta con cerca de 90 egresadas que buscan alternativas laborales a la construcción o la limpieza.

El secreto de sus recetas y el premio que ganó la latina en un concurso de EE.UU.

De acuerdo con Tenorio, su familia encontró estabilidad y un mercado receptivo en Charlotte.

Sus recetas, que combinan técnicas artesanales heredadas de su abuela con jaleas de piña y caramelo, obtuvieron el primer lugar en un concurso de emprendedores al estilo “Shark Tank” (una presentación de negocios de alto impacto) de la organización Camino Arriba.

La emprendedora también recibió el reconocimiento al “mejor negocio desde casa” de 2025.