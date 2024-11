Fed vuelve a bajar las tasas de interés tras la elección de Trump

La Reserva Federal (Fed, banco central estadounidense) recortó el jueves sus tasas de referencia en un cuarto de punto porcentual, a 4,50-4,75%, una decisión unánime y esperada por los mercados un día después de la elección de Donald Trump.

El recorte sigue a uno de medio punto porcentual en septiembre, el primero de este ciclo de flexibilización de la política monetaria desde marzo de 2020.

"Las condiciones del mercado laboral se distienden", mientras que "la inflación ha hecho progresos en su retorno al objetivo de 2% (...) pero sigue alta", señaló el Comité de Política Monetaria de la Fed (FOMC) en un comunicado al término de su reunión de dos días en Washington.

La decisión fue adoptada por los 12 miembros con derecho a voto del FOMC, que se reunieron desde el miércoles y no desde el martes como es habitual, debido a la elección presidencial.

La inflación cayó en septiembre a su nivel más bajo desde febrero de 2021, a 2,1% en 12 meses según el índice PCE, el más seguido por el banco central.

La Fed mantuvo las tasas en los niveles más altos desde inicios de siglo para contener la inflación. Tipos de interés altos significan crédito caro, lo cual desalienta el consumo y la inversión, y reduce las presiones sobre los precios.

- Aranceles -

Trump prometió imponer nuevos aranceles, y eso podría impulsar nuevamente la inflación.

"El resultado de las elecciones reduce la posibilidad de un nuevo recorte en próximas reuniones" de la Fed, estimaron Samuel Tombs y Oliver Allen, economistas de Pantheon Macroeconomics.

Sin embargo, el presidente del organismo, Jerome Powell, dijo en rueda de prensa tras el anuncio de este jueves que el resultado de la elección presidencial que devolvió a Trump a la Casa Blanca no tendrá "efecto a corto plazo" en la política monetaria de la institución.

"A corto plazo, las elecciones no tendrán ningún efecto en nuestras decisiones", aseguró Powell. "No sabemos cuál es el calendario y el tipo de reformas que vendrán y por lo tanto no sabemos cuáles pueden ser los efectos sobre la economía. No adivinamos, no especulamos, no suponemos", concluyó.

Powell, elegido en 2012 por el presidente Barack Obama al Consejo de Gobernadores de la Fed, fue nominado para dirigir la institución en 2018 por el propio Trump.

Pero luego el mandatario republicano lo criticó con vehemencia por no bajar suficientemente las tasas en su opinión, aunque la Fed es una entidad independiente del Poder Ejecutivo.

Trump, a pesar de estos encontronazos, sostuvo en julio que podría dejar a Powell terminar su mandato, en 2026.

De todos modos, el titular de la Fed fue tajante este jueves al señalar que no renunciará a su puesto antes del final de su mandato aunque el presidente electo se lo pidiera, y añadió que despedir a cualquiera de los siete gobernadores del banco central "no está permitido por la ley".

- Economía resiliente -

Los últimos indicadores sobre la economía estadounidense muestran una actividad económica sólida.

"De forma general, la economía estadounidense parece bastante resiliente y el mercado laboral sigue en muy buen estado", describió a la AFP Jim Bullard, expresidente de la Fed de Saint-Louis.

El crecimiento del PIB en el tercer trimestre decepcionó, pero sigue muy por encima de otras naciones desarrolladas, en un nivel de 2,8% anual.

La creación de empleo en octubre se ubicó en tanto en el nivel más bajo desde diciembre de 2020, pero los datos se explicaron sobre todo por huracanes y varias huelgas, en particular en Boeing.

Para Bullard, decano de la Daniels School of Business de la Universidad de Purdue, la Fed logró un "aterrizaje suave" de la economía, esto es, contener la inflación sin recesión.

