Fernando Mendoza lanza un pick-6 y sufre en primera mitad, pero Raiders superan 22-20 a Texans
HOUSTON (AP) — Fernando Mendoza, la primera selección del draft más reciente, está descubriendo rápidamente que tiene mucho trabajo por hacer al comenzar su carrera en la NFL.
Mendoza evidenció dificultades en su segundo partido de pretemporada y lanzó para una intercepción que Houston devolvió para touchdown antes de que los Raiders de Las Vegas reaccionaran y se impusieran el jueves 22-20 a los Texans.
Mendoza, ganador del Trofeo Heisman y quien llevó a Indiana a un título nacional universitario, jugó la primera mitad y completó 8 de 15 pases para 86 yardas. La actuación llegó después de que lanzó un pase de touchdown en su debut de pretemporada, la semana pasada contra Arizona, como sustituto de Kirk Cousins.
“Me quedo con que hay mucho más por aprender y que, aunque quizá haya tenido mucho éxito en otro nivel, este nivel es un paso más allá y los márgenes son tan pequeños que un error diminuto puede llevar a una catástrofe”, reconoció el joven quarterback.
Mendoza lanzó su tercer pase demasiado alto el jueves y Wade Woodaz lo interceptó.
Woodaz lo devolvió 80 yardas para un touchdown que puso el marcador 14-0. Mendoza lo alcanzó, pero Woodaz lo apartó de un empujón cerca de la yarda 15 y siguió hasta la zona de anotación.
“Para eso estamos hechos: para atacar el balón, así que cuando lo hacemos nos coloca en una muy buena posición", dijo el entrenador de Houston, DeMeco Ryans.
Mendoza fue capturado una vez y recibió varios otros golpes al jugar contra la defensa suplente de Houston. Disputó cinco series y condujo a su equipo apenas a un gol de campo.
“Creo que hay mucho que corregir, mucho en lo que mejorar", opinó el entrenador de Las Vegas, Klint Kubiak. "Hay mucho que podemos hacer mejor por él como entrenadores, mucho de lo que él puede aprender”.
Aunque se espera que Cousins sea el titular en la Semana 1, Kubiak no quiso confirmarlo después del partido.
“Nos queda otra semana de jugar. No quiero que nadie se sienta cómodo en su puesto. Siempre debería ser así en todas las posiciones, así que sigamos avanzando”.