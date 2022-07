Festejó que había aprobado la materia, pero una llamada del profesor la dejó atónita: “Dejará la carrera”

Los jóvenes suelen verse en una encrucijada al momento de elegir entre la escuela y la diversión. En algunos casos, se pueden mezclar ambos aspectos, pero al parecer una tiktoker no logró ese equilibrio y vivió una de las experiencias más agridulces de su vida. Todo era fiesta y diversión porque estaba con sus amigos en el momento en que un profesor le envió su calificación aprobatoria de un examen, pero al día siguiente un golpe de realidad llegó cuando contestó una llamada.

La joven, identificada como Carla, celebraba las fiestas de San Fermín, en España, junto a un grupo de amigos, cuando le llegó la nota satisfactoria de una materia y comenzó a saltar y gritar de alegría. Según le dijo su maestro, había pasado con un cinco un examen de recuperación de la Universidad Complutense de Madrid, por lo que no pudo aguantar la felicidad a pesar de que estaba en medio de una celebración colectiva.

Tiktoker comparte un agridulce momento con una calificación de la universidad

Su cara era de euforia tuvo vigencia hasta el día siguiente. El profesor la llamó e hizo nuevamente la revisión del examen, con ella al teléfono, para finalmente concluir que su calificación había sido un 4,85 y no un cinco. Así que por algunas décimas reprobó esa materia. No tuvo otra opción más que seguir con la fiesta y consideró que incluso ahora tenía más motivos para “ahogarse en alcohol”, según dijeron ella y su amiga en el clip que se volvió viral, con la descripción: “A veces no hay final feliz”.

Luego de la mala noticia, se dedicó a disfrutar de las celebraciones locales, en espera de solucionar después su problemática académica. “Carla dejará la carrera, pero no la fiesta”, fue la descripción del último fragmento de la grabación. Allí se ve a la joven disfrutar de la canción “Callaíta”, de Bad Bunny, mientras parece haber olvidado aunque sea por un instante la pésima preocupación que sintió por haber reprobado.

El video ya acumula más de 100.000 reproducciones y algunos comentarios en los que los tiktokeros le dejaron todo tipo de opiniones. Fueron bastantes las personas que catalogaron al profesor de malintencionado, por no haberle querido perdonar esas 15 décimas que le faltaban para aprobar el examen. Mientras que otros consideraron que así era la vida y que las reglas universitarias debían de cumplirse al pie de la letra.

Todo era felicidad hasta que recibió aquella llamada

“Suspender con un 4,85, hay que tener mala le... sobre todo después de equivocarse él al poner la nota”, es el comentario con más reacciones hasta el momento. Algunos tiktokeros, quienes también son estudiantes, dijeron que el esfuerzo que se hace en la universidad es tan grande como para que 15 décimas arruinen por completo un carnet de calificaciones.

Después de que el video se hizo viral, Carla añadió un comentario para agradecer a todos los usuarios por sus buenos deseos de que el maestro se decidiera a aprobarla: “Muchas gracias por vuestros ánimos, pero podríamos hacer una recogida de firmas para que me apruebe”, acompañado de un emoji llorando.