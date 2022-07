Es azafato y cumplió el sueño de su mamá antes de despegar: “Lo mejor de mi día”

Raúl Salomón, un joven de origen mexicano, le dio una de las mayores sorpresas a su mamá durante un vuelo. Como azafato, los aviones se volvieron su segunda casa, es por eso que su madre tenía la ilusión de verlo realizar su trabajo y viajar en un vuelo con él para ver cómo disfruta de su pasión. Luego de algún tiempo se lo cumplió y la reacción de la mujer al ver a su hijo con el traje de los azafatos mientras cuidaba de los pasajeros se hizo viral en TikTok. No es para menos, ya que la señora rompió en llanto en el preciso momento en que su hijo la saludó.

“El sueño de mi mamá siempre ha sido ir en un vuelo en donde vaya yo trabajando y el día de hoy decidí darle la sorpresa”, es la descripción con la que el tiktoker publicó el video a través de la cuenta @soyraulsalomon. Fue ahí donde el chico de Tijuana, Baja California, México, publicó el video del momento en que le cumple su sueño más grande a su progenitora. Se observa cómo es que los viajeros suben en una fila ordenada a la aeronave junto a sus familiares y con su equipaje de mano a la vista, mientras que Raúl espera a su mamá muy nervioso y detrás de una puerta.

Tiktoker sorprende a su mamá en un vuelo

En el instante en que se percata de que la mujer está por subir las escaleras, se esconde para sorprenderla. Y justo cuando ella está en la puerta del avión, le dice: “Buenas tardes”, como un empleado más, pero la señora de inmediato se da cuenta de que en realidad es su querido Raúl. La mujer no logra contener las lágrimas por la sorpresa, así que el joven se acerca para abrazarla y darle algunas muestras de cariño.

A los pasajeros que abordan la aeronave se los ve atónitos porque no entienden lo que sucede, pero una vez que comprenden el momento lanzan algunos sonidos como signo de ternura ante el emotivo momento que comparten madre e hijo. Esta situación no solo generó reacciones de los tripulantes, sino también de millones de tiktokeros que se dijeron emocionados por la escena.

Tiktoker comparte su vida como sobrecargo

El video logró acumular más de diez millones de reproducciones y, como es normal en TikTok, también miles de comentarios con todo tipo de opiniones. Sí hubo algunos que criticaron al mexicano e incluso menospreciaron su trabajo, pero fueron más quienes se dijeron orgullosos de él y conmovidos por el noble gesto que tuvo con la mujer que le dio la vida. “Llorar por desconocidos es mi pasión”, fue uno de los comentarios más repetidos.

“Solo para aclarar, en ningún momento dije que yo fuera el piloto del vuelo. En mi descripción, claramente dice a qu me dedico y en los hashtags igual. Pueden llamarme sobrecargo, azafato, mesero del aire, chacha del avión o cómo les dé su gana, no me afecta en nada”, fue el texto con el que el tiktoker se defendió ante las críticas.

Aunque no fue muy necesario, ya que miles de usuarios de la red social también salieron al rescate y le dijeron que priorizara el bonito sentimiento que había provocado en su mamá. “Qué linda tu mami y qué bonito transmite ese orgullo hacia ti”, “Él ya logró que su madre estuviera orgullosa de él, él ya ganó todo en la vida”, fueron otras de las reacciones.