Fueron a una boda, se percataron de un detalle en los novios y tomaron la decisión más arriesgada

Una pareja de tiktokers demostró que el lugar y las personas no son lo más importante cuando hay determinación de disfrutar un buen momento. Ellos estaban invitados a la boda de unos seres queridos, pero un detalle que pasó desapercibido los llevó a terminar en la celebración de dos desconocidos. Sin embargo, ni esta combinación de factores los detuvo de disfrutar la noche y, a pesar del error, se quedaron en la fiesta y celebraron junto a los novios. Su extraña anécdota se hizo viral en TikTok.

Fue a través de la cuenta @lafamiliadenaty en donde esta pareja narró en detalle cómo es que vivió su fin de semana. Todo comenzó cuando los invitaron a una boda y ellos asistieron. Cuando llegó el momento de la entrada triunfal de los nuevos esposos, se encendieron los fuegos artificiales y todo el mundo aplaudió como signo de felicidad y bienvenida. En otro contexto, para estas dos personas ese instante fue de revelación, dado que se dieron cuenta de su error: los novios eran unos completos desconocidos.

Tiktokers se equivocan de boda y se hacen virales

“Volteábamos a todos lados y no había ningún conocido. Nos dimos cuenta de que nos equivocamos de boda y no podíamos creer lo que nos estaba pasando”, se lee en el texto descriptivo del video. Allí cayeron en cuenta de que se habían confundido de día. Era un sábado y ellos llegaron al salón de fiestas el viernes.

En ese instante, no sabían qué hacer y todo se les complicó porque se sentaron en una de las mesas ubicadas hasta el fondo, por lo que salir del lugar de inmediato sería muy evidente para todos y llamarían la atención del público, justo en el momento de la entrada de los novios. Así que decidieron esperar y dejarse llevar por la celebración.

Para su suerte, sus habilidades de socialización les permitieron hacer una nueva amiga que estaba sentada en la misma mesa que ellos. Le contaron lo que sucedía y la mujer los invitó a quedarse, ya que ella sí era invitada por parte de uno de los esposos. No le vieron mayor inconveniente y disfrutaron del festejo.

Una pareja se equivocó de fiesta y decidió aprovechar la oportunidad

La grabación ya acumula más de 22 millones de reproducciones y miles de comentarios de usuarios burlándose de la situación. Fue una historia muy graciosa que, si bien no se sabe si fue real como parte de los contenidos que circulan en redes sociales, sí logró divertir a los tiktokeros y sacarles una sonrisa durante el fin de semana.

Hubo algunos usuarios de esta red social que expresaron algunas anécdotas parecidas, que en ese momento les provocaron una gran vergüenza, pero ahora son motivo de risa: “Me pasó, lo peor es que le dijimos a mi hermana que nos equivocamos de boda, pero no escuchó y se fue a felicitar a la novia, y la novia le agradeció”, fue uno de los comentarios que más interacciones tuvo. Mientras que otro, un poco más extremo, exhibió que sí existen personas que suelen equivocarse de eventos: “Eso no es nada, mi cuñado se equivocó de funeral y andaba llorando al muerto que no era”, dijo otra usuaria.