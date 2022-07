Tuvo que gastar sus ahorros en nafta, se largó a llorar y no la perdonaron: “Bienvenida al mundo”

El costo de los servicios básicos, como el agua, el gas, la energía eléctrica y hasta la gasolina suelen aumentar de manera constante, sobre todo en el contexto actual, y fue justo esto lo que le sacó algunas lágrimas a una joven de España que pagó más de 50 euros por cargar el tanque y éste ni siquiera quedó lleno. La cómica historia se hizo viral en TikTok y la mujer recibió miles de comentarios por parte de los usuarios, que la exhortaron a pagar por sus servicios “más seguido”.

Un usuario grabó a su novia mientras ella lloraba y después la subió a la red social. Al parecer, tenían que cargar gasolina para salir de viaje, pero el joven describió que ella nunca había hecho esto, así que al momento de desembolsar el dinero el costo le pareció excesivo. Luego, ante la ola de críticas, ella aclaró que en realidad sí conocía los costos, pero no le parecía justo pagar tanto.

Tiktoker llora por el alto costo de la gasolina en España

Según el texto que aparece dentro del clip, era la primera vez que la mujer pagaba por combustible en dos años, así que no estaba enterada de cuánto había aumentado el precio. “Luego voy todas las semanas a buscarla porque le da pereza cogerse un bus”, dice la descripción del video. No obstante, la joven explicó que en realidad se trataba de las primeras vacaciones que se pagaba ella misma y gran parte del dinero ahorrado lo gastó en gasolina, lo que le causó tristeza.

Mientras tanto, en las imágenes se observa a la española llorar ante su inconformidad por el dinero que pagó. La persona que grabó el video la cuestionó sobre por qué no dejaba de llorar, a lo que ella respondió que era porque se vio obligada a gastar sus ahorros. “Querida, pero, ¿por qué lloras?”, le preguntó su interlocutor. “Pues porque son mis ahorros y esto es más caro que su pu.. madre”, contestó entre lágrimas.

Después, un poco más calmada, explicó que no le gustaría tener un auto porque le sale más barato transportarse en tren o en autobús. “Si esto es lo barato, ¿lo caro qué es? 50 euros y ni siquiera está lleno (el tanque)”, finalizó con un tono un tanto molesto. No obstante, no se trataba de la primera vez que ella aportaba en el pago, sino que se trató de una broma de su novio quien en la grabación complementaria especificó que sí aportaba dinero cuando la llevaba a algunos sitios, pero que en esta ocasión había sentido una especial rabia.

Tiktoker explica por qué lloró al pagar la gasolina

La grabación acumula más de 12 millones de reproducciones hasta ahora y miles de comentarios, en los que la mayoría se burla de la reacción de la víctima del costo del combustible. Los usuarios emitieron todo tipo de opiniones, pero predominaron las de críticas y risas por la “inmadurez” de la tiktoker al pagar por algo que ellos consideraron básico.

Los tiktokeros no la perdonaron y la criticaron con comentarios como: “Cuando se entera de que la vida no es todo color de rosas y que las cosas cuestan dinero”, “Bienvenida al mundo de los adultos”, “Y mientras el novio pagando la gasolina siempre y sin quejarse”. Los dos involucrados, por su parte, no respondieron ante ningún señalamiento y solo dejaron que su clip continuara acumulando reproducciones.

Aunque la mayoría se burló de ella, hubo otros que se posicionaron a su favor y se quejaron del aumento en el costo de la gasolina, así como de otros servicios básicos en España o en Estados Unidos. “Tiene razón”, comentaron.