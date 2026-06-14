Ficha técnica del 5° partido de las Finales de la NBA

A continuación la ficha técnica del quinto partido de las Finales de la NBA de 2026, entre los San Antonio Spurs y los New York Knicks, disputado la noche del sábado en San Antonio (Texas):

San Antonio Spurs - New York Knicks 90-94

Cancha: Frost Bank Center (18.984 aficionados), en San Antonio

Parciales: 23-13, 19-24, 30-28, 18-29

Spurs: De'Aaron Fox (siete puntos), Stephon Castle (seis), Devin Vassell (12), Julian Champagnie (14), Victor Wembanyama (19). Después ingresaron Dylan Harper (25), Keldon Johnson (siete)

Knicks: Jalen Brunson (45 puntos), Josh Hart (13), Mikal Bridges (14), OG Anunoby (11), Karl-Anthony Towns (dos). Después ingresaron Mitchell Robinson (dos), Landry Shamet (cinco), Jordan Clarkson (dos)