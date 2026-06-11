A continuación la ficha técnica del cuarto partido de las Finales de la NBA de 2026, entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs, disputado la noche del miércoles en Nueva York

New York Knicks - San Antonio Spurs - 106-105

Cancha: Madison Square Garden (19.812 aficionados)

Parciales: 22-41, 27-35, 26-14, 32-16

Knicks: Jalen Brunson (36 puntos), Josh Hart (seis), Mikal Bridges (siete), OG Anunoby (33), Karl-Anthony Towns (13). Después ingresaron Mitchell Robinson (dos), José Alvarado (ocho), Jordan Clarkson (dos)

Spurs: De'Aaron Fox (18 puntos), Stephon Castle (13), Devin Vassell (18), Julian Champagnie (cinco), Victor Wembanyama (24). Después ingresaron Dylan Harper (21), Keldon Johnson (dos), Carter Bryant (cinco)