Filadelfia presenta demanda por retiro de exposición sobre la esclavitud

Una exposición sobre la historia de la esclavitud en Estados Unidos fue retirada en Filadelfia, informó el presidente del concejo municipal, quien acusó al gobierno del presidente Donald Trump de intentar "maquillar la historia".

Trump ha arremetido contra las perspectivas progresistas despectivamente llamadas "woke" sobre raza y género, ejerciendo un control sin precedentes sobre las instituciones culturales estadounidenses desde que comenzó su segundo mandato.

"Es totalmente inaceptable que el Servicio de Parques Nacionales, bajo la dirección del presidente Donald Trump y del secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, haya eliminado exposiciones sobre la esclavitud en el sitio de la Casa del Presidente en el Parque Histórico Nacional de la Independencia", publicó Kenyatta Johnson en X el jueves por la noche.

El alcalde de la ciudad ha presentado una demanda impugnando la retirada, agregó Johnson.

Según la ciudad de Filadelfia, el desmantelamiento de la exposición "presumiblemente" obedece a una orden ejecutiva firmada por Trump el pasado marzo que, según el Ejecutivo, "restaura la verdad y la cordura a la historia estadounidense" al "revertir la propagación de ideologías divisivas".

Esta orden se refería específicamente al Parque Histórico Nacional de la Independencia, al que acusaba de difundir una "ideología corrosiva".

La exposición, llamada "Libertad y esclavitud en la creación de una nueva nación", se inauguró en 2010 en la Casa del Presidente en Filadelfia, la primera residencia oficial del presidente de Estados Unidos cuando la capital federal se encontraba en esta ciudad de Pensilvania.

El sitio, donde vivió el primer presidente estadounidense, George Washington —junto con nueve esclavos, a quienes la exposición rinde homenaje—, estará en el foco de atención en julio por el 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos.

"Sin previo aviso a la ciudad de Filadelfia, el Servicio de Parques Nacionales ha retirado obras de arte y paneles informativos en el sitio de la Casa del Presidente que hacen referencia a la esclavitud", dice la demanda.

Johnson calificó la medida como "un esfuerzo por maquillar la historia estadounidense".

"La historia no puede borrarse simplemente porque resulte incómoda", añadió.