La advertencia de EE.UU. a los turistas que visiten Colombia: “No viaje a estas áreas por ningún motivo”

La situación de seguridad en Colombia generó una nueva advertencia internacional dirigida a viajeros. El gobierno de Estados Unidos actualizó sus recomendaciones y ubicó a ese país en un nivel de alerta que sugiere reconsiderar cualquier visita. La medida responde a un aumento de hechos vinculados con violencia armada, terrorismo, secuestros y conflictos sociales.

Los ataques en Colombia que derivaron en alertas internacionales para viajeros

Durante el fin de semana se registraron múltiples hechos violentos en distintos puntos del suroeste de Colombia. Las acciones incluyeron explosiones en rutas clave, agresiones a instalaciones policiales y ofensivas contra infraestructura vinculada al transporte.

Estados Unidos prohíbe o desaconseja terminantemente el viaje a Arauca, Cauca (excluyendo Popayán), Valle del Cauca (excluyendo Cali) y Norte de Santander Captura de pantalla travelmaps.state.gov

Uno de los episodios ocurrió en la vía principal Panamericana en el sector El Túnel, en Cajibío, departamento del Cauca, donde un artefacto explosivo provocó una alta cantidad de víctimas civiles. De acuerdo con AP, el saldo reportado fue de al menos 20 personas fallecidas y 36 heridas.

La cuenta de X de Asuntos Consulares del Departamento de Estado de EE.UU. informó que en el suroeste de Colombia, durante el mismo fin de semana, se llevaron a cabo 26 ataques separados. “Esto incluyó ataques a corredores de transporte, entradas a instalaciones militares y estaciones de policía”, detalló.

Las autoridades colombianas investigan la participación de grupos armados disidentes, que habrían intensificado sus operaciones en la región con el objetivo de afectar el orden público. Esto sucede en un contexto electoral con los comicios presidenciales estipulados para el 31 de mayo.

Zonas con prohibición total de viaje: las advertencias de EE.UU.

El Departamento de Estado de EE.UU. emitió una advertencia de viaje para Colombia y lo clasificó en un “Nivel 3: reconsidere su viaje” debido a estos factores. Sin embargo, existen zonas específicas bajo la categoría de “Nivel 4: no viaje”:

Arauca

Cauca (se excluye Popayán)

Valle del Cauca (se excluye Cali)

Norte de Santander

“No viaje a estas áreas por ningún motivo”, recomendó la agencia estadounidense. “El crimen violento, como el robo armado y el asesinato, es común en estos lugares. Grupos terroristas están activos en algunas de estas áreas”, señaló. A raíz de estas condiciones, incluso el personal del gobierno estadounidense que trabaja en Colombia tiene restricciones para desplazarse en esas zonas.

La advertencia se intensificó debido a los ataques que ocurrieron durante el fin de semana en el suroeste del país latino X @TravelGov

Otra región considerada crítica es la franja limítrofe con Venezuela. Se desaconseja cualquier desplazamiento dentro de un radio de 10 kilómetros desde la línea fronteriza.

Entre los factores mencionados se incluyen secuestros, enfrentamientos entre grupos ilegales y la posibilidad de cruzar accidentalmente hacia territorio venezolano, donde no se garantiza asistencia consular. Además, según el Departamento de Estado, en sectores rurales alejados se reportó la utilización de minas y dispositivos explosivos improvisados.

Cómo verificar el nivel de alerta para viajeros en México

Qué precauciones de seguridad deben seguir los turistas en Colombia

Para los turistas que decidan visitar Colombia, el gobierno estadounidense y su embajada en Bogotá, recomendaron una serie de precauciones:

Mantenerse alerta del entorno y permanecer vigilante cerca de comisarías, instalaciones militares y en carreteras principales.

No usar joyas y llevar pocos objetos de valor.

Mantener un perfil bajo.

Evitar usar el teléfono celular en público.

No oponer resistencia física ante cualquier intento de robo.

Mantener las puertas del coche cerradas con llave y las ventanillas subidas.

Mantenerse informado a través de los medios de comunicación locales.

Las autoridades también promovieron la inscripción en el Programa de Inscripción para Viajeros Inteligentes (STEP, por sus siglas en inglés). Se trata de una herramienta que permite recibir notificaciones de seguridad durante estancias en el extranjero.

El registro se realiza en línea y facilita el contacto entre ciudadanos y representaciones diplomáticas en situaciones de emergencia. Además, ofrece actualizaciones sobre condiciones sanitarias, climáticas y sociales en el destino.

Este sistema es gratuito y está disponible tanto para quienes realizan viajes ocasionales como para residentes en el exterior. Su utilización es sugerida especialmente en destinos con niveles elevados de riesgo.