Filmó cómo maltrataban las valijas en el aeropuerto de Chicago y todos se enojaron

El temor de muchos pasajeros al facturar su valija es que los empleados de la aerolínea la pierdan, que llegue a la banda de equipaje con algún daño o incluso que la reciban abierta o sin algún objeto de valor. Este proceso no siempre se puede evadir, como en las ocasiones en las que el viaje es por varios días. Sin embargo, los percances suelen ocurrir detrás de cámaras. Por eso, una mujer sorprendió al documentar el momento en el que, a la vista de todos los presentes, una presunta empleada lanzaba los equipajes facturados en el aeropuerto de Chicago.

La usuaria @analee1282 publicó el video en su cuenta de TikTok. Al arribar al Aeropuerto Internacional O’Hare, en Chicago, se dirigió a la cinta transportadora para recoger sus pertenencias. “Están tirando las valijas y la gente se enojó mucho”, expresó en el clip. La tiktoker grabó la situación mientras se acercaba al área del caos. En ese instante, una mujer, que al parecer era una trabajadora, estaba arriba de la cinta mientras sacaba algunas valijas de manera intempestiva y sin cuidado.

Los presentes gritaban inconformes. “Bueno, es que están heavy (pesadas) también, que alguien les ayude”, expresó la autora del contenido. Según compartió, la cinta se había descompuesto, por lo que sus cosas permanecían atoradas.

Una viajera evidenció cómo maltrataron algunas valijas en el aeropuerto en Chicago

Más tarde, reveló que no sacaron todas las pertenencias de esa manera, sino que la cinta volvió a funcionar y la normalidad fue restaurada. La tiktoker no aclaró si sus valijas habían tenido algún daño. No obstante, el video suma más de un millón de reproducciones.

¿Qué pasa si la aerolínea maltrata mi equipaje?

A pesar de que el riesgo es latente, la buena noticia es que siempre se pueden tomar algunas acciones para proteger las valijas, así se viajará más tranquilo y con la seguridad de que no les pasará nada o de que al menos tendrán una mayor cobertura en casos de imprevistos.

En caso de daños en el equipaje, hay algunas medidas de compensación que se pueden tomar Unsplash

Para este tipo de situaciones, el Departamento de Transporte de EE.UU. (DOT, por sus siglas en inglés) estipula que si el equipaje facturado se daña, se retrasa o se pierde, la aerolínea deberá compensar a los pasajeros, con un reembolso de los daños, tanto de la valija como de su contenido. Sin embargo, también es responsabilidad de las personas empacar sus pertenencias de la mejor manera para minimizar los daños.

Los artículos que las autoridades sugieren evitar son:

Objetos de valor : como dinero en efectivo, tarjetas de crédito, joyas, cámaras fotográficas, etc.

: como dinero en efectivo, tarjetas de crédito, joyas, cámaras fotográficas, etc. Objetos críticos : medicinas, llaves, pasaportes, boletos de viaje, documentos importantes.

: medicinas, llaves, pasaportes, boletos de viaje, documentos importantes. Artículos irremplazables : como manuscritos y reliquias.

: como manuscritos y reliquias. Objetos frágiles: cristales, gafas, líquidos, entre otras cosas similares.

En caso de que el pasajero deba trasladar estos artículos, podrá llevarlos en su equipaje de mano, según lo recomendado por cada aerolínea. “Si su valija llega abierta o visiblemente dañada, verifique de inmediato para ver si falta alguno de los contenidos. Es importante que informe de cualquier problema a la aerolínea antes de salir del aeropuerto”, informa el Departamento en su sitio oficial.

LA NACION