Fiscales de EE.UU. retirarán cargos contra multimillonario indio acusado de corrupción, según NY Times

Fiscales estadounidenses se alistan para retirar los cargos contra el multimillonario industrial indio Gautam Adani, acusado de pagar cientos de millones de dólares en sobornos, según informó el jueves The New York Times

Con un imperio empresarial que abarca los sectores del carbón, los aeropuertos, el cemento y los medios de comunicación, el presidente del Grupo Adani se ha visto sacudido en los últimos años por acusaciones de fraude corporativo y una caída de sus acciones

Cercano colaborador del primer ministro nacionalista hindú Narendra Modi, también originario del estado de Gujarat, en noviembre de 2024 se le acusó de haber acordado pagar más de 250 millones de dólares en sobornos a funcionarios indios a cambio de lucrativos contratos de suministro de energía solar

El Times señaló que la decisión de retirar los cargos, presentados bajo la administración del presidente estadounidense Joe Biden, se produjo después de que Adani contratara a nuevos abogados liderados por Robert Giuffra, uno de los abogados personales de Donald Trump

El diario informó que, en una reunión en abril entre la defensa y la fiscalía en el Departamento de Justicia, Giuffra presentó diapositivas, incluida una que decía que, si los fiscales retiraban los cargos, Adani estaría dispuesto a invertir 10.000 millones de dólares en la economía estadounidense y crear 15.000 puestos de trabajo

El Departamento de Justicia no respondió a las solicitudes de comentarios de la Afp

Los fiscales habían detallado anteriormente cómo uno de los presuntos cómplices de Adani llevaba un registro meticuloso de los pagos, utilizando su teléfono para anotar los sobornos ofrecidos a los funcionarios