Flojo arranque de Tiger Woods en el Abierto de EEUU liderado por Cantlay

Tiger Woods protagonizó el jueves una gris primera ronda del Abierto de Estados Unidos, tercer Grand Slam del golf masculino, donde el local Patrick Cantlay ostentaba un temprano liderato.

Su compatriota Scottie Scheffler, el número uno mundial y gran favorito al título, apenas arrancaba su vuelta con un provisional +1 en sus tres primeros hoyos en Pinehurst (Carolina del Norte).

Cantlay, que persigue su primera corona en un 'Major', ocupaba la primera posición de la tabla con una tarjeta de 65 golpes, cinco bajo par.

Por detrás se situaban el sueco Ludvig Aberg con -4, el francés Matthieu Pavon (-3) y el estadounidense Tony Finau (-2).

A la espera de que comparecieran los grandes candidatos, el público se concentró en alentar al ídolo Tiger Woods, que vivió otra decepcionante jornada.

El estadounidense, de 48 años, arrancó con buen pie con un birdie y cinco hoyos en par pero después cometió seis bogeys que lo llevaron a terminar en 74 golpes (+4) en un lejano 92º puesto.

"No es donde quería estar", reconoció. "No hice buenos putts y acabé así de lejos porque no estuve tan fino como necesitaba".

Este resultado parece deparar a Tiger otra feroz lucha el viernes por superar el corte, al igual que le sucedió en los dos pasados torneos del año.

En abril, el exnúmero uno mundial consiguió completar el Masters de Augusta, aunque finalizó en el último lugar, mientras en el Campeonato de la PGA de mayo se quedó fuera del corte.

Woods, ganador de 15 torneos de Grand Slam, tres de ellos del US Open, compite lastrado por las graves lesiones en la pierna derecha producto del accidente automovilístico de 2021, pero este jueves aseguró que su forma física sigue mejorando.

"Físicamente estoy mejorando a medida que avanza el año. Simplemente no he podido jugar tanto porque no quiero lesionarme previamente", explicó. "Es como elegir tu propio veneno. Jugar mucho con la posibilidad de quedarte después sin competir o no jugar y después no estar realmente a punto".

- García brilla en su 25º US Open -

Otro veterano, el español Sergio García, fue la otra cara del día en Pinehurst disfrutando de su vigesimoquinta participación seguida en el evento.

El ganador del Masters de 2017, hoy miembro del circuito saudita LIV Golf, revivió sus mejores épocas con una sólida ronda de 69 golpes (-1) en la que sumó un birdie y ningún bogey.

"Obviamente, golpear por debajo del par en el US Open, que es un campeonato que me encanta, siempre es estupendo. Hacerlo sin bogeys es aún mejor. Es algo que respeto mucho y de lo que estoy muy orgulloso", subrayó García, de 44 años.

"He tenido el placer de jugar este campeonato 25 años seguidos, no mucha gente lo consigue, así que estoy muy contento de estar aquí", destacó.

En esta ocasión García no está acompañado por la figura del golf español, Jon Rahm, que fue baja de última hora por una infección en un pie.

Dentro de la delegación latinoamericana, el argentino Emiliano Grillo arrancó con una tarjeta de 70 golpes (par) en el vigésimo lugar provisional.

Grillo compartía ese lugar con los estadounidenses Collin Morikawa y Brooks Koepka, ambos ganadores de torneos de Grand Slam.

El colombiano Nico Echavarria, de su lado, finalizó con 72 golpes (+2) en el puesto 71.

