Alarma en el Aeropuerto de Miami por la aparición de un misterioso líquido verde: ¿qué ocurrió?

Un hecho registrado en las últimas horas encendió las alarmas en el Aeropuerto Internacional de Miami y puso en alerta a los pasajeros que circulan a diario por ese lugar. Según informaron desde la terminal aérea ubicada al sudeste de Florida, un misterioso líquido verde apareció en los pasillos del edificio y cubrió el suelo de un pasillo casi por completo.

Todo ocurrió el pasado jueves 4 de julio, día feriado en Estados Unidos por la celebración de la independencia conseguida por ese país en 1776. A pesar de ser una fecha festiva, las decenas de vuelos que se registran a diario en esa estación no se vieron mermadas, sino todo lo contrario. De acuerdo a los registros turísticos, durante esa jornada se produjo un movimiento histórico de turistas. De esta manera, cientos de pasajeros se encontraban circulando por los pasillos cuando surgió esta inesperada sustancia.

El misterioso líquido verde cubrió el suelo casi por completo Miami International Airport

A través de las redes sociales oficiales, las autoridades del aeropuerto emitieron un mensaje dirigido a las personas que se encontraban en el lugar al momento de lo ocurrido. “Nos gustaría agradecer a nuestros pasajeros en la Terminal G por su paciencia y comprensión esta mañana”, señalaron en el posteo junto con un archivo de imágenes de lo sucedido. “Aproximadamente a las 9, recibimos informes de una tubería rota en la Terminal G. Inmediatamente se enviaron equipos para investigar y se determinó que el líquido de la fuga no era peligroso. Los esfuerzos de limpieza se completaron en 90 minutos”, detallaron.

Qué era el líquido verde que apareció en el Aeropuerto de Miami

Por la misma vía, desde la estación ubicada entre los barrios de Miami Springs, Virginia Gardens y Flagami, explicaron qué era el líquido verde que apareció en el piso. Ante la consulta de una usuaria de X (ex Twitter), señalaron que “el personal de mantenimiento normalmente inyecta tinta en las tuberías de agua fría para detectar fácilmente fugas menores”. “Este líquido no representaba ninguna amenaza para los pasajeros y no era peligroso de ninguna manera”, enfatizaron.

Las redes se llenaron de repercusiones por este insólito hecho Miami International Airport

Las repercusiones en las redes sociales

Ante esta inusual situación, cientos de usuarios comenzaron a debatir en redes sociales. Tanto en Facebook como en X, los mensajes se dividieron entre quienes aprovecharon el momento para expresar su disconformidad con el trabajo del aeropuerto y aquellos que pusieron en valor la labor de los equipos de limpieza del lugar.

La circulación por el sector afectado se vio restringida por varias horas Miami International Airport

“¿Cómo es posible que Miami sea una de las mejores ciudades del mundo, pero el aeropuerto sea peor que un país del tercer mundo?”, “Qué basurero para una ciudad tan grandiosa”, “El presupuesto va directamente a los bolsillos de la administración. Qué vergüenza para los visitantes y los contribuyentes de Miami ver esto” fueron algunos de los comentarios que apuntaron contra las autoridades.

Por otro lado, también hubo quienes destacaron la labor del personal de limpieza: “¡Buen trabajo con la rápida limpieza y el regreso a las operaciones normales!”, “¡Esos son mis chicos! Gracias, equipo de limpieza, por su esfuerzo y respuesta rápida” y “Siempre el equipo de C & W de limpieza en la primera línea. Una felicitación a los colegas que ante las difíciles situaciones están presentes para un mejor servicio al pasajero”.

