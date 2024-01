escuchar

Entre los múltiples sitios donde una persona desearía recibir el Año Nuevo, un bar rodeado de gatos no se luce como la opción más popular, pero mucho menos probable es que esta escena aparezca durante una transmisión en televisión nacional en Estados Unidos encabezada por presentadores de renombre como Andy Cohen y el periodista de Anderson Cooper, quienes se mostraron sorprendidos y terminaron descolocados en un ataque de risas al encontrarse ante tal situación.

En la víspera del 2024, John Mayer, un reconocido músico de 46 años, se encontraba en un lugar bastante peculiar: Cats in the Box, un bar en la ciudad de Tokio, Japón, donde los curiosos felinos son el elemento especial del lugar. Desde este insólito sitio, el cantante se enlazó con los presentadores de CNN, que se ubicaban en Times Square, en Nueva York, quienes no pudieron contener las carcajadas a cámara.

John Mayer, rodeado de una multitud de felinos, describió el lugar como un espacio único donde las personas pueden disfrutar de una deliciosa bebida mientras se interactúa con los gatos. Esta revelación, acompañada de sorprendentes imágenes, tomó por sorpresa a Cohen, quien lanzó sus dudas al aire. “John, esto no parece higiénico”, le señaló. “¿Sabes qué? Creo que pasa todos los códigos de salud, está bien”.

La situación parece haber logrado romper la habitual seriedad del periodista Anderson Cooper, quien explotó en una risa incontrolable y, durante la transmisión, rompió toda seriedad con sus carcajadas al punto tal que le cayeron algunas las lágrimas.

Mientras los presentadores intentaban reponerse ante la cámara, Mayer continuó con la descripción de su experiencia: “Estás en el bar y hay gatos por todas partes. Se lamen unos a otros”, contó el cantante de temas como Your Body is a Wonderland y New Light. “Este es un lugar al que puedes venir, disfrutar de una bebida o dos y hablar con los gatos”, agregó.

En otro momento de la conversación televisada en el canal de noticias, Cohen bromeó: “Se fue, se fue con las hadas”, lo que desató las carcajadas en Anderson, quien se salió del cuadro de transmisión debido a su incontrolable movimiento corporal. “Solo el disparo del trasero del gato en tu cara lo hace delirar”. “John, ¿tienes cat nip o es una especie de comida que le estás dando al gato?”, preguntó Cohen. “Tengo que ser honesto contigo”, contestó Mayer. “Pensé que eran dulces, pero resultó ser una pasta que les gusta a los gatos”.

Anderson Cooper perdió el control de la risa en una entrevista con John Mayer Captura X

Primer momento viral de 2024

A pesar de la evidente sorpresa y el tono de burla de los interlocutores, en lugar de unirse a la fiesta de risas, John Mayer prefirió mantenerse ecuánime y con un tono de voz bastante sobrio, lo que agregó un toque especial al momento. De manera un tanto involuntaria, la vivencia del músico en el bar de gatos durante la noche de Año Nuevo, lo convirtió en el protagonista de uno de los primeros virales del 2024 con una amplia conversación de los usuarios de redes sociales.

Entre las reacciones que generó este tema en las redes sociales, se leen algunas reacciones como: “Por supuesto, John Mayer está en un cat bar en Japón... no rompió el personaje ni una sola vez... Es una buena tradición” y “¡Esto es lo más divertido que existe! John Mayer siendo tan serio, mientras Anderson Cooper se ríe incontrolablemente, me hace llorar”.