Clima en Fort lauderdale, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Fort lauderdale, Florida, indica que el sábado 25 de julio la temperatura rondará entre 80 y 92 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probables chaparrones y tormentas.

La probabilidad de precipitación de 71%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 8 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probables chaparrones y tormentas.

El tiempo en la noche en Fort lauderdale



Velocidad y dirección del viento : 1 a 8 mph, Sureste

: 1 a 8 mph, Sureste Probabilidad de precipitación : 71%

: 71% Pronóstico: probables chaparrones y tormentas

El pronóstico para el fin de semana en Fort lauderdale, Florida

El sábado 25 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 71%.

: 71%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 43%.

El domingo 26 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probables chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 68%.

: 68%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 68%.