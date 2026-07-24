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Clima en Fort lauderdale, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 25 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Fort lauderdale, Florida, indica que el sábado 25 de julio la temperatura rondará entre 80 y 92 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probables chaparrones y tormentas.
La probabilidad de precipitación de 71%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 8 mph. La dirección será Sureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probables chaparrones y tormentas.
El tiempo en la noche en Fort lauderdale
- Velocidad y dirección del viento: 1 a 8 mph, Sureste
- Probabilidad de precipitación: 71%
- Pronóstico: probables chaparrones y tormentas
El pronóstico para el fin de semana en Fort lauderdale, Florida
El sábado 25 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 71%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 43%.
El domingo 26 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probables chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 68%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 68%.
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