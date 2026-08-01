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Clima en Fort lauderdale, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 1 de agosto

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 1 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Fort lauderdale, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 1 de agosto
Clima en Fort lauderdale, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 1 de agosto Facebook/City of Hialeah

El pronóstico del tiempo para Fort lauderdale, Florida, indica que el sábado 1 de agosto la temperatura rondará entre 80 y 93 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado y luego probables chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 55%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 10 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado y luego probables chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Fort lauderdale

  • Velocidad y dirección del viento: 2 a 10 mph, Suroeste
  • Probabilidad de precipitación: 55%
  • Pronóstico: parcialmente soleado y luego probables chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Fort lauderdale, Florida

El sábado 1 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 55%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 40%.

El domingo 2 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 28%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 67%.

El lunes 3 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 42%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 54%.

El martes 4 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 39%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 57%.

El miércoles 5 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 42%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 42%.

El jueves 6 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 53%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 57%.

El viernes 7 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 61%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 61%.
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