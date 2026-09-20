Clima en Fort lauderdale, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 21 de septiembre al 25 de septiembre

El pronóstico del tiempo para Fort lauderdale, Florida, indica que el lunes 21 de septiembre la temperatura rondará entre 77 y 89 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 94%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 8 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Fort lauderdale



Velocidad y dirección del viento : 2 a 8 mph, Sur

: 2 a 8 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 94%

: 94% Pronóstico: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Fort lauderdale, Florida

El lunes 21 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 94%.

: 94%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 83%.

El martes 22 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 90%.

: 90%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 90%.

El miércoles 23 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 79%.

: 79%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 90%.

El jueves 24 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 81%.

: 81%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 81%.

El viernes 25 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 72%.

: 72%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas probables y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 72%.