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Clima en Hialeah, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de agosto

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 12 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Hialeah, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de agosto
Clima en Hialeah, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de agosto Andriy Blokhin - Shutterstock

El pronóstico del tiempo para Hialeah, Florida, indica que el miércoles 12 de agosto la temperatura rondará entre 79 y 93 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas.

La probabilidad de precipitación de 42%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 8 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas.

El tiempo en la noche en Hialeah

  • Velocidad y dirección del viento: 0 a 8 mph, Sureste
  • Probabilidad de precipitación: 42%
  • Pronóstico: soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas

El pronóstico para los próximos días en Hialeah, Florida

El miércoles 12 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 42%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 17%.

El jueves 13 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El viernes 14 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 24%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 24%.

El sábado 15 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 31%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 25%.

El domingo 16 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El lunes 17 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El martes 18 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 24%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 24%.
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