La NASA descubrió un asteroide del tamaño de la Torre Eiffel que se acerca a la Tierra: cuándo será y a cuánta distancia

El asteroide 99942 Apophis, identificado por los astrónomos como una reliquia del sistema solar primitivo, se prepara para un encuentro histórico con nuestro planeta. Programado para el 13 de abril de 2029, este cuerpo celeste realizará un sobrevuelo a una distancia de aproximadamente 32.000 kilómetros de la superficie terrestre. Según los datos oficiales proporcionados por la NASA, esta aproximación resulta un evento sin precedentes en la historia humana registrada, ya que un objeto de tales dimensiones no se había acercado tanto a la Tierra con previo aviso científico. El asteroide, que posee un diámetro medio de 340 metros y un eje longitudinal que alcanza los 450 metros, tiene dimensiones comparables a la altura de la Torre Eiffel, un dato que captó la atención global.

Aunque inicialmente fue denominado popularmente como el “Dios del caos”, en referencia a la deidad egipcia Apep, la agencia espacial estadounidense descartó categóricamente cualquier peligro. La NASA fue enfática al asegurar que no existe riesgo de impacto para la Tierra ni para los satélites en órbita durante, al menos, los próximos 100 años. De hecho, los expertos consideran que el sobrevuelo representa una oportunidad científica excepcional. Patrick Michel, del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, resumió la relevancia del evento: “Por primera vez, la naturaleza nos está trayendo un asteroide y realizando el experimento por nosotros”.

Afortunadamente, no existe riesgo de impacto de Apophis contra la Tierra Universidad de Hawai

El origen de este objeto se remonta a hace 4600 millones de años, en el cinturón principal entre Marte y Júpiter, desde donde fue desplazado a las proximidades de la Tierra por la influencia gravitatoria de los planetas gigantes. Al ser un asteroide de tipo S, compuesto principalmente por silicatos y metales como níquel y hierro, su estructura interna será el foco principal de las investigaciones. Durante su paso cercano, la gravedad terrestre ejercerá fuerzas de torsión, estiramiento y compresión sobre la roca, un fenómeno que podría alterar su rotación o incluso provocar deslizamientos superficiales. Observar estas respuestas permitirá a los científicos comprender con mayor profundidad la composición interna de estos cuerpos.

La comunidad científica global se encuentra en pleno trabajo en conjunto para aprovechar esta ventana de observación. La NASA, a través de su misión OSIRIS-APEX, redirigió la sonda que previamente visitó el asteroide Bennu para encontrarse con Apophis poco después de su máximo acercamiento. Paralelamente, la Agencia Espacial Europea desarrolla la misión Ramses, la cual acompañará al asteroide durante su trayecto para monitorear en tiempo real los cambios en su órbita y estructura. Richard Moissl, responsable de la Oficina de Defensa Planetaria de la ESA, señaló: “Esta misión demostrará que la humanidad puede desplegar una misión de reconocimiento en pocos años para encontrarse con un asteroide en camino”.

La NASA, a través de su misión OSIRIS-APEX, redirigió la sonda para encontrarse con Apophis NASA - NASA

Según la información de la NASA, el asteroide actualmente completa su órbita solar en 0,9 años y es clasificado como un objeto Aten. Sin embargo, tras la interacción gravitatoria de 2029, su trayectoria se expandirá, convirtiéndose en un objeto tipo Apolo con un período orbital de 1,2 años. La observación será posible incluso desde la superficie terrestre para los habitantes del hemisferio oriental, quienes podrán avistarlo bajo condiciones meteorológicas favorables sin necesidad de instrumentos complejos. Este evento será monitoreado mediante una red internacional de observatorios y radares de alta precisión, que medirán con exactitud las variaciones en su brillo y orientación espacial.

Aunque en este caso particular no existe amenaza alguna, los especialistas enfatizan que desarrollar la capacidad de detectar y estudiar asteroides cercanos resulta imperativo para nuestra seguridad futura. El sobrevuelo de 2029 marcará un hito técnico y científico sin registros previos, ya que permitirá perfeccionar los modelos de defensa planetaria ante futuros riesgos.