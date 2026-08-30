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Clima en Hialeah, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 31 de agosto al 4 de septiembre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 31 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Hialeah, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 31 de agosto al 4 de septiembre
Clima en Hialeah, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 31 de agosto al 4 de septiembre

El pronóstico del tiempo para Hialeah, Florida, indica que el lunes 31 de agosto la temperatura rondará entre 80 y 93 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones y tormentas.

La probabilidad de precipitación de 77%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 8 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones y tormentas.

El tiempo en la noche en Hialeah

  • Velocidad y dirección del viento: 3 a 8 mph, Este
  • Probabilidad de precipitación: 77%
  • Pronóstico: chaparrones y tormentas

El pronóstico para los próximos días en Hialeah, Florida

El lunes 31 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 77%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 77%.

El martes 1 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 66%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 64%.

El miércoles 2 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 69%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 69%.

El jueves 3 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 69%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 76%.

El viernes 4 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 67%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 74%.
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