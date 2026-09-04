Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Jacksonville, Florida, indica que el sábado 5 de septiembre la temperatura rondará entre 76 y 93 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 61%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 6 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Jacksonville



Velocidad y dirección del viento : 2 a 6 mph, Suroeste

: 2 a 6 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 61%

: 61% Pronóstico: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para el fin de semana en Jacksonville, Florida

El sábado 5 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 61%.

: 61%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 61%.

El domingo 6 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 49%.

: 49%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 49%.