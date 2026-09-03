El Gobierno dice que Chile apoya el reclamo argentino por las islas Malvinas

En la previa a la cadena nacional que dará esta noche el presidente Javier Milei por la causa Malvinas, el Gobierno difundió un comunicado en el que dio a conocer el apoyo del gobierno de Chile en el tema.

Fue luego de que el líder libertario se encontrara este mediodía con el presidente chileno, José Antonio Kast, durante su visita a Santiago de Chile.

En el comunicado, difundido por la Oficina del Presidente (OPRA) se consignó que: “el Presidente Kast reiteró el respaldo del Gobierno de Chile a los legítimos derechos de soberanía de la República de Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, y los espacios marítimos circundantes, y ratificó la necesidad de que los Gobiernos de la República. Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, reanuden las negociaciones a fin de encontrar, a la mayor brevedad posible, una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía de conformidad con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y otros foros regionales y multilaterales”.

En el comunicado se consignó también que Milei agradeció el “tradicional apoyo del Gobierno chileno a fin de evitar la consolidación de actividades logísticas ilegales unilaterales en la zona disputada, en materia de exploración y explotación de recursos hidrocarburíferos y pesqueros, que son contrarias a las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas”.

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