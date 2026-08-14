Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Jacksonville, Florida, indica que el sábado 15 de agosto la temperatura rondará entre 78 y 96 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado, luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 38%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 7 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado, luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Jacksonville



Velocidad y dirección del viento : 3 a 7 mph, Suroeste

: 3 a 7 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 38%

: 38% Pronóstico: soleado, luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para el fin de semana en Jacksonville, Florida

El sábado 15 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado, luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 38%.

: 38%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 38%.

El domingo 16 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 31%.

: 31%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 23%.