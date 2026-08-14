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Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 15 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Jacksonville, Florida, indica que el sábado 15 de agosto la temperatura rondará entre 78 y 96 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado, luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 38%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 7 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado, luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Jacksonville
- Velocidad y dirección del viento: 3 a 7 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 38%
- Pronóstico: soleado, luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas
El pronóstico para el fin de semana en Jacksonville, Florida
El sábado 15 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado, luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 38%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 38%.
El domingo 16 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 31%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 23%.
LA NACION
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