Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Jacksonville, Florida, indica que el sábado 19 de septiembre la temperatura rondará entre 75 y 89 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 23%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 15 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Jacksonville



Velocidad y dirección del viento : 3 a 15 mph, Noreste

: 3 a 15 mph, Noreste Probabilidad de precipitación : 23%

: 23% Pronóstico: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para el fin de semana en Jacksonville, Florida

El sábado 19 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 23%.

: 23%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 37%.

El domingo 20 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 13 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas y luego chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación : 62%.

: 62%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 58%.