Marcelo Gallardo ya empezó a motivar en Ecuador y tomó distancia de Beccacece: se viene el debut

“¿Qué les faltó?”. Marcelo Gallardo siempre arranca por ahí. Y no será la excepción para comenzar su trabajo en la selección de Ecuador, tras firmar un contrato por cuatro años y en el que debutará el 24 de septiembre ante Corea del Sur. Se conoce la evolución del equipo, la potencialidad que desarrollaron sus futbolistas en los últimos años, pero la zanahoria para el flamante DT será “qué les faltó?”. No se enfocará (otra de sus palabras preferidas) en lo que se construyó, sino en lo que no se pudo lograr. ¿Qué les faltó para hacer más goles? ¿Qué les faltó para dejar de ser una sorpresa y transformarse en confirmación? ¿Qué les faltó para terminar de hacer historia en el Mundial y no quedarse solamente dando un gran golpe ante Alemania?.

Kendry Páez podría ser un buen espejo para definir el contexto en el que le tocará asumir a Gallardo. El extremo zurdo había llegado a River de Chelsea como uno de los principales pases a comienzos de este año, aunque terminó yéndose antes de tiempo y sin cumplir con las expectativas. Algo similar sucedió en la segunda etapa del DT más ganador de la historia riverplatense, que tuvo un final abrupto. Gallardo nunca les escapó a las adversidades, pero en los últimos tiempos le costó encontrar el éxito, su último título fue en 2021. Ahora Gallardo se reencontrará con Páez, siempre y cuando decida citarlo en el corto plazo, en su primera experiencia en una selección. No será el vestuario del día a día en Nacional o el del lugar donde nació (River), tampoco un vestuario con un perfume e idiomas diferentes, como el que le tocó vivir con Al-Ittihad en Arabia Saudita. Otro vestuario. Pero con la misma necesidad de ganar.

UNA NUEVA ERA COMIENZA HOY. 🇪🇨



El que sabe lo que pesa una camiseta.

El que conoce la exigencia de representar a millones.

El que sabe lo que significa ganar, y volver a ganar.



Bienvenido el que ya marcó una era.

Bienvenido el que fue Rey de América más de una vez. ⚪🔴



Hoy… pic.twitter.com/qZzBe1j2xs — FEF 🇪🇨 (@FEFecuador) September 17, 2026

“No es sólo un desafío deportivo, también de vida. Venir a un país que me recibe de la manera que lo hizo ya en el aeropuerto. Con ese afecto y esa ilusión, como la que venimos todos. Me pone en una situación diferente a la que estaba acostumbrado, a conocer una nueva cultura y que entre todos nos carguemos de ilusiones”, fueron las primeras palabras de Gallardo como DT de la selección ecuatoriana.

Y enseguida habló de lo que va a pretender desde lo futbolístico: “Buscar un fútbol que identifique a la gente. Tratar de sostener lo bueno que viene haciendo y potenciarlas en base a lo que nosotros queremos desarrollar y que represente a todo el pueblo ecuatoriano. No sólo tiene una gran calidad en su actualidad en sus jugadores en las principales ligas del mundo sino también un gran potencial para seguir haciendolo, para los que puedan llegar. Es un proceso largo”.

Marcelo Gallardo en la conferencia de prensa en la que fue presentado como DT de Ecuador RODRIGO BUENDIA - AFP

A Sebastián Beccacece se lo criticó por ser un DT defensivo, según lo veía así la gente y el periodismo: “Si no hay ideas ni estilos, no hay nada. Pero también hay características de jugadores que van macando esas condiciones. Hay mucho talento para seguir potenciando y las características de los futbolistas están para ir un escalón más arriba. No sólo el talento sino también el convencimiento de ir a esos lugares. Hay que mentalizarse que se puede. Y si todos estamos convencidos de eso, vamos a poder traccionar esa convicción para dar el salto de calidad, que es lo que está todo el pueblo ecuatoriano esperando. Para eso vinimos a ayudar”.

La dificultad siempre actuó de combustible para Gallardo. Todavía ni Enzo Francescoli había pensado en él como reemplazante de Ramón Díaz en River cuando el Muñeco afirmaba a corazón abierto: “Leo libros de guerra, me gusta analizar, ver un poquito de todo en lo que tiene que ver con tácticas y estrategias, con formas de pensar”, también le gustaba analizar mentes de deportistas de elite, sus reacciones, sus decisiones, ahí sí explicado luego de sus primer año como DT de River, a mediados de 2015: “Me gusta el tenis, aunque no tiene nada que ver con el fútbol, pero ¿viste? Lo hago por una cuestión mental. Hay personajes que te pueden aportar algo ya desde lo mental. Un Rafa Nadal, por ejemplo, que ya te ganaba con una filosofía mental que él tenía para sí y te lo expresaba cada vez que salía a jugar. En algún momento parecía que le tenías que pegar un tiro para ganarle. Nadal llevaba a un nivel de frustración a sus rivales… ésas son las cosas que vos intentás sacar, no sólo de los deportes en conjunto, las tácticas o estrategias, sino las personalidades, la parte mental. Y yo, como creo mucho en lo mental…“. Así nació el ”que la gente crea, porque tiene con qué creer", ya luego de más de 10 vueltas olímpicas en Núñez (en total fueron 14).

El presidente de la Federación de Ecuador, Francisco Egas, con Marcelo Gallardo y la camiseta que sella el vínculo hasta el 2030 RODRIGO BUENDIA - AFP

La última es una frase para que el propio Gallardo se la diga a sí mismo. Su último título fue en 2021. Pero cuando él llegó a River, cambia la historia porque apuntó al “¿Qué le pasó a River?”, “¿Qué le pasó al River que tenía equipazos y que no pudieron ganar o que no pudieron ganar mucho más de lo que lograron?”. Algunos de ellos eran equipazos que él mismo integró. Pero la respuesta llegó con el tiempo, analizando el presente y viendo también el espejo retrovisor. Faltó quizás carácter, otra “mentalidad” para que, con las condiciones técnicas y tácticas, terminen de cerrar el círculo de otra manera, como lo terminó logrando él como DT en su primera etapa en el Millonario.

¿Con qué jugadores se encontrará? Varios destacados como Willian Pacho, Piero Hincapié, Moisés Caicedo, Pedro Vite y Gonzalo Plata, varios jugando en las principales ligas del mundo. Kendry Páez ahora tiene 19 años pero apenas jugó un puñado de minutos ante México en el último Mundial. “¿Qué te faltó para jugar más en la cita máxima? ¿Qué te faltó, Kendry, para poder ganarte un lugar en River?”. Lo que viene, lo que viene…

¿En qué contexto asume? “Un plantel para hacer historia, una generación para conseguir un título, pero necesita que un DT desafíe a estos jugadores”, dijo Francisco Egas, el presidente de la Federación a la hora de presentarlo. “Lo fuimos a buscar porque queremos de él su mentalidad ganadora, que pueda potenciar a jugadores y la capacidad de competir bajo presión”, agregó el dirigente.

Kendry Páez lucha con Julian Alvarez en un partido de la Argentina con Colombia el 9 de septiembre de 2025 RODRIGO BUENDIA - AFP

“¿Por qué no estar motivado de ser parte de una selección como Ecuador para ser parte. Me convencí de que era una muy buena posibilidad de hacer lo que estoy acostumbrado a hacer con la pasión y profesionalismo con la que encaro las cosas en otra faceta, la del día a día es una relación y la del seleccionardor es por otro. Pero el objetivo es estar todos identificados con la selección".

La Copa América 2028 aparece en el horizonte y Gallardo respondió con su ADN: “Me trazo los objetivos más altos. Un equipo que intente ir al frente no sólo con voluntad sino también con disciplina. Buscaremos no sólo participar, sino competir para ganar”.