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Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 25 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Jacksonville, Florida, indica que el sábado 25 de julio la temperatura rondará entre 77 y 98 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas.
La probabilidad de precipitación de 26%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 10 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas.
El tiempo en la noche en Jacksonville
- Velocidad y dirección del viento: 3 a 10 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 26%
- Pronóstico: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas
El pronóstico para el fin de semana en Jacksonville, Florida
El sábado 25 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 26%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 41%.
El domingo 26 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 51%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 51%.
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