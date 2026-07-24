Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Jacksonville, Florida, indica que el sábado 25 de julio la temperatura rondará entre 77 y 98 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas.

La probabilidad de precipitación de 26%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 10 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas.

El tiempo en la noche en Jacksonville



Velocidad y dirección del viento : 3 a 10 mph, Suroeste

: 3 a 10 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 26%

: 26% Pronóstico: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas

El pronóstico para el fin de semana en Jacksonville, Florida

El sábado 25 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 26%.

: 26%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 41%.

El domingo 26 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 51%.

: 51%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 51%.