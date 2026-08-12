Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de agosto

El pronóstico del tiempo para Jacksonville, Florida, indica que el miércoles 12 de agosto la temperatura rondará entre 77 y 96 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas.

La probabilidad de precipitación de 39%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas.

El tiempo en la noche en Jacksonville



Velocidad y dirección del viento : 10 mph, Oeste

: 10 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 39%

: 39% Pronóstico: soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas

El pronóstico para los próximos días en Jacksonville, Florida

El miércoles 12 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 39%.

: 39%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 18%.

El jueves 13 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 25%.

: 25%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El viernes 14 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 16%.

: 16%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 26%.

El sábado 15 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 27%.

: 27%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 24%.

El domingo 16 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 23%.

: 23%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 23%.

El lunes 17 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 21%.

El martes 18 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 99 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 22%.

: 22%. A la noche, se espera una temperatura de 99 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 22%.