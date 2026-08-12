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Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de agosto
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 12 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Jacksonville, Florida, indica que el miércoles 12 de agosto la temperatura rondará entre 77 y 96 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas.
La probabilidad de precipitación de 39%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 10 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas.
El tiempo en la noche en Jacksonville
- Velocidad y dirección del viento: 10 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 39%
- Pronóstico: soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas
El pronóstico para los próximos días en Jacksonville, Florida
El miércoles 12 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 39%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 18%.
El jueves 13 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 25%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 12%.
El viernes 14 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 16%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 26%.
El sábado 15 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 27%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 24%.
El domingo 16 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 23%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 23%.
El lunes 17 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 20%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 21%.
El martes 18 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 99 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 22%.
- A la noche, se espera una temperatura de 99 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 22%.
LA NACION
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