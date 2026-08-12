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Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de agosto

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 12 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de agosto Fort Lauderdale Downtown Development Authority

El pronóstico del tiempo para Jacksonville, Florida, indica que el miércoles 12 de agosto la temperatura rondará entre 77 y 96 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas.

La probabilidad de precipitación de 39%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas.

El tiempo en la noche en Jacksonville

  • Velocidad y dirección del viento: 10 mph, Oeste
  • Probabilidad de precipitación: 39%
  • Pronóstico: soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas

El pronóstico para los próximos días en Jacksonville, Florida

El miércoles 12 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 39%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 18%.

El jueves 13 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 25%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El viernes 14 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 16%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 26%.

El sábado 15 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 27%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 24%.

El domingo 16 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 23%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 23%.

El lunes 17 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 20%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 21%.

El martes 18 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 99 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 22%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 99 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 22%.
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