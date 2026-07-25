LA NACION

Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 25 de julio

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 25 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 25 de julio
Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 25 de julio Facebook/City of Hialeah

El pronóstico del tiempo para Jacksonville, Florida, indica que el sábado 25 de julio la temperatura rondará entre 78 y 99 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado, luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 72%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado, luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Jacksonville

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Suroeste
  • Probabilidad de precipitación: 72%
  • Pronóstico: parcialmente soleado, luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Jacksonville, Florida

El sábado 25 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 99 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado, luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 72%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 69%.

El domingo 26 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 82%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 55%.

El lunes 27 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 29%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 29%.

El martes 28 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El miércoles 29 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 37%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 49%.

El jueves 30 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 64%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 64%.

El viernes 31 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 61%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 61%.
LA NACION
Más leídas
  1. La historia de amor que terminó con una infidelidad obvia y con Emma Thompson en la tristeza total
    1

    La historia de amor que marcó a todos y que terminó con una infidelidad obvia y con Emma Thompson envuelta en la tristeza absoluta: “Estaba completamente ajena”

  2. A cuánto cotiza el dólar oficial y cuál es el precio del blue este viernes 24 de julio
    2

    Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotizó el oficial y cuál fue el precio del paralelo este viernes 24 de julio

  3. ¿Messi se enojó e ignoró a Enzo Fernández? El video que se ríe de la idea de conspiración
    3

    ¿Messi se enojó e ignoró a Enzo Fernández? El video que se ríe de la idea de conspiración en la final del Mundial

  4. Más de 1.500 camiones varados y turistas ansiosos por disfrutar de sus vacaciones de invierno
    4

    “Nevada de la década”: más de 1.500 camiones varados y turistas ansiosos por disfrutar de sus vacaciones de invierno