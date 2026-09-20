Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 21 de septiembre al 25 de septiembre

El pronóstico del tiempo para Jacksonville, Florida, indica que el lunes 21 de septiembre la temperatura rondará entre 74 y 88 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chubascos y tormentas eléctricas probables.

La probabilidad de precipitación de 70%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 10 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chubascos y tormentas eléctricas probables.

El tiempo en la noche en Jacksonville



Velocidad y dirección del viento : 2 a 10 mph, Noreste

: 2 a 10 mph, Noreste Probabilidad de precipitación : 70%

: 70% Pronóstico: chubascos y tormentas eléctricas probables

El pronóstico para los próximos días en Jacksonville, Florida

El lunes 21 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación : 70%.

: 70%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas probables y luego leve probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 66%.

El martes 22 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación : 65%.

: 65%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 73%.

El miércoles 23 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación : 64%.

: 64%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 67%.

El jueves 24 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 18 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación : 58%.

: 58%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 16 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 51%.

El viernes 25 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 16 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 38%.

: 38%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 14 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 38%.