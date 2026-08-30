Saltar al contenido principal
LA NACION

Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 31 de agosto al 4 de septiembre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 31 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 31 de agosto al 4 de septiembre
Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 31 de agosto al 4 de septiembre Facebook/City of Hialeah

El pronóstico del tiempo para Jacksonville, Florida, indica que el lunes 31 de agosto la temperatura rondará entre 76 y 90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas.

La probabilidad de precipitación de 48%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 12 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas.

El tiempo en la noche en Jacksonville

  • Velocidad y dirección del viento: 2 a 12 mph, Noreste
  • Probabilidad de precipitación: 48%
  • Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas

El pronóstico para los próximos días en Jacksonville, Florida

El lunes 31 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 48%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 40%.

El martes 1 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 33%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 37%.

El miércoles 2 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 35%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 35%.

El jueves 3 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 17%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 30%.

El viernes 4 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 32%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 32%.
LA NACION
Más leídas
  1. 150 frases para saludar a los abogados en su día
    1

    Día del Abogado: por qué se celebra hoy y 150 frases para enviar

  2. Chiqui Tapia se reconcilió con los Moyano en un festejo en el que el clan estuvo casi completo
    2

    Chiqui Tapia se reconcilió con los Moyano en un festejo en el que el clan estuvo casi completo

  3. Las otras propiedades de la "vecina" camporista de Cristina Kirchner
    3

    Una casa con pileta al lado de la UOM y un departamento en un barrio de lujo: las nuevas propiedades de la “vecina” de Cristina Kirchner

  4. La conmovedora historia del proteccionista argentino que salvó a cientos de animales y murió trágicamente en un accidente
    4

    La conmovedora historia de “El Polaco” Groh Riemersma, el proteccionista que salvó a cientos de animales y murió trágicamente