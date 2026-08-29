Una casa con pileta al lado de la UOM y un departamento en un barrio de lujo: las nuevas propiedades de la “vecina” de Cristina Kirchner

El patrimonio de María Soledad Calle, investigada en una causa por presunta administración fraudulenta por el manejo de fondos de la Unión Obrera Metalúrgica, no termina con el departamento de abajo de Cristina Kirchner. Documentos oficiales a los que accedió LA NACION revelan que es propietaria de un dúplex de unos 170 m2 en el barrio privado La Reserva de Cardales y de una casa de tres plantas en el centro de la ciudad de Campana, justo al lado de un edificio en construcción del sindicato. Solo esas dos propiedades suman al menos US$450 mil dólares, según inmobiliarias de la zona y fuentes oficiales consultadas por este medio. Se suma al auto BMW valuado en US$ 70 mil y al primer piso en San José 1111, escriturado en US$189 mil en agosto del año pasado, tal como reveló este medio.

Según un informe del Registro de la Propiedad de la provincia de Buenos Aires, Calle es dueña de un departamento y una cochera en el barrio La Reserva de Cardales, donde los vecinos la volvieron a ver hace poco tiempo. El inmueble se identifica en los registros de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) con la partida 45022 y la unidad funcional 31. De acuerdo a esos mismos documentos, tiene más de 170 m2 en total, entre cubiertos y descubiertos.

Soledad Calle se compró un departamento en el barrio La Reserva de Cardales, donde paga más de $600 mil pesos de expensas.

Dentro del barrio se lo identifica como Torre 2 “G Oeste”. Se trata de un 4 ambientes, con una vista al golf envidiable. “Gran Duplex con 3 Dormitorios, el principal en Suite con vestidor. Una hermosa terraza para disfrutar las tardes en La Reserva Cardales. Cuenta con calefacción por piso radiante y A/A. Amplia cocina integrada al living comedor”, reza el aviso de un departamento de similares características ofrecido en US$ 265.000.

El departamento de Soledad Calle tiene 4 ambientes y una vista privilegiada al golf.

De acuerdo al resumen de expensas del mes de julio de la torre 2, Calle paga por ese departamento $696.708,42 de expensas y debe $1.280.074,34.

Calle UOM

No es todo. El informe del Registro del Inmueble revela que Calle es dueña o aparece como propietaria de una casa de tres plantas en el centro de Campana, sobre la calle Belgrano. Lo más llamativo es que la propiedad está justo al lado de un edificio de la UOM, que está en obra hace más de un año y medio, y se proyecta como la nueva sede en Campana.

Informe de dominio sobre inmuebles en la provincia de Buenos Aires a nombre de María Soledad Calle

La construcción del edificio de la UOM ya fue motivo de una noticia policial. En 2024, el tesorero y otro empleado del gremio fueron asaltados mientras trasladaba US$ 150 millones destinados a la obra. Los sorprendieron dos ladrones armados en una Trafic blanca. El dinero estaba guardado en dos mochilas. “Solo pidieron las mochilas”, declaró ante la Justicia uno de los empleados de la UOM dando a entender que tenían un dato. También contó que se dirigían a una “cueva” en la Ciudad de Buenos Aires.

Un empleado de la UOM declaró ante la Justicia que les robaron US$ 150 millones para la construcción del edificio.

“Para ese edificio al que le llaman ‘inteligente’ se destinaron más de $1000 millones. Tiene hasta gimnasio, parrilla y salón de eventos. Es un despropósito total o un lavado de dinero”, le dijo a LA NACION Angel Derosso, uno de los gremialistas que impulsó la intervención de la UOM y luego se presentó como querellante en la causa judicial que investiga el juez Julián Ercolini.

A la izquierda de la casa de Soledad Calle está el edificio "inteligente" de la UOM. gentileza

En ese expediente se investiga a Sol Calle -así la conocen en La Cámpora- y a Abel Furlán, el ex titular del gremio, por un contrato firmado en febrero de 2023 que le otorgó a la empresa USEM SA, donde la sindicalista es vicepresidenta, la administración de una parte de los fondos de la UOM.

A partir de ese momento, la empresa en cuya creación participó Calle se quedó con el 0,5% del total de los aportes de los trabajadores del gremio, un negocio que habría significado una ganancia de unos $100 millones mensuales. Lo más llamativo es que Calle ya aparecía en ese momento como empleada de la UOM y representaba al sindicato ante organismos internacionales.

En diálogo con LA NACION, Calle sostuvo: “Es una disputa sindical y de poder. No tengo ninguno de los roles que se me asignan, no tengo ningún cargo en la UOM y no soy empleada de USEM. Me eligieron como blanco y me están haciendo pedazos la vida”. Y en alusión al departamento de abajo de Cristina Kirchner en San José 111, agregó: “No compré nada”.

Ante las sospechas, el actual interventor del gremio, Alberto Biglieri, decidió suspender el contrato con la empresa USEM y echó a Calle del gremio.

Soledad Calle y Cristina Kirchner en el despacho que utilizaba en el Senado la ex vicepresidenta.

La casa de la calle Belgrano tiene un enorme paredón blanco que no permite ver el interior. Pero las imágenes del drone revelan que tiene varios ambientes, y una terraza con vista al jardín y a la pileta.

Con la vista aérea se ve el jardín y la pileta. En un patio en la parte delantera aparece la moto BMW. gentileza

Todo detrás de la puerta negra de entrada a la casa, hay una moto BMW R nine T 1200, valuada en US$20.000. Casualmente, la misma marca del auto de lujo que se compró en agosto del año pasado. Lujos de una sindicalista que nació en La Cámpora, fue concejal entre 2015 y 2019, luego se proyectó como dirigente provincial, y terminó recorriendo el mundo por sus vínculos con la UOM y una federación sindical internacional.