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Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 10 de agosto
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 10 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Miami, Florida, indica que el lunes 10 de agosto la temperatura rondará entre 84 y 90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 37%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 10 mph. La dirección será Sureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Miami
- Velocidad y dirección del viento: 10 mph, Sureste
- Probabilidad de precipitación: 37%
- Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Miami, Florida
El lunes 10 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 37%.
- A la noche, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El martes 11 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
- A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 14%.
El miércoles 12 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 21%.
- A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 21%.
El jueves 13 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
- A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 9%.
El viernes 14 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 25%.
- A la noche, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 25%.
El sábado 15 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 16%.
- A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 11%.
El domingo 16 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
- A la noche, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
LA NACION
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