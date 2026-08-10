Hay alerta amarilla por frío extremo, nevadas y viento para este lunes: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este lunes 10 de agosto una serie de alertas amarillas por frío extremo, nevadas y vientos, que alcanzan a 11 provincias. El nivel de advertencia implica la posibilidad de que se registren “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

La alerta amarilla por frío extremo rige en la ciudad de Buenos Aires y distintos sectores de la provincia de Buenos Aires: el este de Castelli; Chascomús, Dolores, Lezama, Magdalena, Punta Indio y Tordillo; y las zonas serranas de Benito Juárez, Lobería, Necochea y Tandil. La advertencia también llega al sureste de Corrientes, el oeste de Córdoba, el noreste de San Luis, La Pampa, La Rioja, San Juan, el oeste de Mendoza, el noroeste de Neuquén y el noroeste de Chubut. Según el SMN, estas temperaturas “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”.

Rige una alerta amarilla por frío extremo en varias provincias del país SMN

Frente a la alerta amarilla por frío extremo, el organismo recomienda evitar la exposición prolongada al frío en exteriores y, en caso de tener que salir, utilizar varias capas de ropa liviana. También aconseja generar calor corporal mediante el movimiento, mantener la vivienda calefaccionada de manera segura, tomar abundante líquido y prestar especial atención a niños, embarazadas, personas mayores y quienes padezcan enfermedades crónicas.

A su vez, hay alerta amarilla por nevadas en sectores de Mendoza y Neuquén. En esas zonas se esperan nevadas persistentes, con valores de nieve acumulada de entre 15 y 25 centímetros, aunque esas marcas podrían ser superadas de manera puntual.

Las alertas emitidas por el SMN para este lunes 10 de agosto SMN

Ante dicha advertencia, el SMN aconseja evitar salir y, en caso de tener que circular, hacerlo en vehículos adecuados y preparados para transitar sobre hielo y nieve. Además, recomienda revisar el estado de techos, canaletas y desagües, ventilar los ambientes para evitar la acumulación de monóxido de carbono y preparar un kit de emergencia con linternas, pilas, mantas térmicas, medicamentos, agua potable y alimentos no perecederos.

Por otra parte, el organismo emitió una alerta amarilla por fuertes vientos para Neuquén. El área será afectada por vientos provenientes del sector este, con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Frente al aviso por vientos, se recomienda evitar salir, retirar o asegurar los objetos que puedan ser arrastrados, cerrar puertas y ventanas y mantenerse alejado de ellas. Tampoco se aconseja refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, mientras que quienes deban conducir tendrán que hacerlo con precaución.

El tiempo en el AMBA

Para el comienzo de la semana, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires tendrá una máxima de 12°C y una mínima de 4°C. Se prevé que el cielo permanezca despejado durante toda la jornada, con vientos de hasta 12 kilómetros por hora. Las condiciones se mantendrían estables durante el martes, mientras que para el miércoles se pronostican precipitaciones durante la segunda mitad del día.

El pronóstico para la semana en la ciudad de Buenos Aires. https://hap-do.smn.gov.ar/

En la provincia de Buenos Aires, la máxima será de 11°C y la mínima de 3°C. Durante la mañana y el mediodía, el cielo estará algo nublado, mientras que por la tarde y la noche se presentará parcialmente nublado. Para el martes no se esperan precipitaciones, aunque habrá vientos de hasta 22 kilómetros por hora durante la tarde, y el miércoles podrían registrarse lluvias aisladas en la segunda mitad de la jornada.

Las máximas y mínimas previstas en Córdoba serán de 14°C y 3°C; 11°C y 6°C en Tucumán; 14°C y 7°C en Santa Fe; 14°C y 7°C en Entre Ríos; 12°C y 5°C en Jujuy; 8°C y 4°C en Salta; 18°C y 9°C en Misiones; y 13°C y 2°C en La Rioja, respectivamente.

Por su parte, se pronostican máximas y mínimas de 15°C y 4°C en Santiago del Estero; 12°C y 3°C en San Luis; 13°C y -1°C en San Juan; 8°C y 0°C en Mendoza; 6°C y 3°C en Río Negro; 5°C y -2°C en Chubut; y 4°C y 2°C en Santa Cruz, respectivamente.